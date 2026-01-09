Тръмп понижава лихвите по жилищните заеми с покупка на ипотечен дълг за 200 млрд. долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на ипотечните агенции Fannie Mae и Freddie Mac да купят ипотечни облигации в размер на 200 млрд. долара – поредна мярка, по думите му, за понижаване на цените на жилищата преди междинните избори през ноември, предава Bloomberg.

Тръмп обяви мярката в публикация в социалната си мрежа, като заяви: „Това ще свали лихвите по ипотечните кредити, ще понижи месечните вноски и ще направи цената на притежаването на жилище по-достъпна“.

Той добави, че решението му да не продаде Fannie Mae и Freddie Mac по време на първия му мандат им е позволило да натрупат „200 млрд. долара в брой“ и че прави това съобщение поради тази причина.„Това е една от многобройните ми стъпки за възстановяване на достъпността, която администрацията на Байдън напълно унищожи“, заяви президентът.

Fannie Mae и Freddie Mac, държавни агенции, които САЩ спасиха по време на финансовата криза през 2008 г., вече увеличават портфейлите си с ипотечни облигации. Гигантите в областта на жилищното финансиране са увеличили портфейлите си с активи – частта от облигациите и заемите, които задържат, вместо да продават на инвеститори, с повече от 25% за петте месеца до октомври, показаха неотдавнашни данни.

Агенциите имат неизплатени ипотечни облигации на стойност около 9 трлн. долара, така че ако Fannie и Freddie осъществят всички покупки, това би възлязло на малко над 2% от пазара. Но допълнителното търсене в мащаба, очертан от президента, вероятно би понижило спредовете, което би се отразило в по-ниски лихви по ипотечните кредити, които американските домакинства купуват.

Търсенето на облигации като цяло се увеличи през последните месеци, поради което спредовете по ипотечните облигации достигнаха най-ниското си ниво от 2022 г. насам. Някои инвеститори очакват банките да закупят повече ипотечни ценни книжа, отчасти защото нарастващите депозити им дават повече средства, които да инвестират.

Лихвата по 30-годишните ипотечни кредити беше средно 6,16% в седмицата до 8 януари, близо до най-ниското ниво от октомври 2024 г., сочат данни на Freddie Mac от четвъртък.

В края на миналата година Citigroup изчисли, че ако двете агенции увеличат портфейлите си с 250 млрд. долара, рисковите премии по облигациите може да намалеят с около 0,25 процентни пункта, което потенциално би довело до сходно понижение на лихвите по ипотечните кредити, които плащат потребителите.

Но някои анализатори не са убедени, че мярката ще има значително въздействие. Нийл Дута, директор на икономическите анализи в Renaissance Macro Research, казва, че ипотечните спредове вече са стеснени. „Не съм сигурен какво наистина ще постигне тази мярка. Изглежда, че голяма част от потенциала вече е изчерпан“, отбеляза той.

Инициативата беше предприета, след като съветници на президента многократно заявиха, че разходите за живот са се превърнали в политическо бреме за Републиканската партия и може да ѝ струват контрола над Конгреса на изборите тази есен.