Тръмп иска да забрани на големите инвеститори в САЩ да купуват еднофамилни жилища

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще забрани на големи инвеститори да купуват еднофамилни жилища в първи ход на администрацията да отговори на острия недостиг на жилища в страната, пише Wall Street Journal.

„Предприемам незабавно стъпки да забраня на големи институционални инвеститори да купуват още еднофамилни жилища и ще призова Конгреса да го узакони. В жилищата живеят хора, не корпорации“, заяви Тръмп в публикация в социалните мрежи в сряда.

Не е ясно дали Тръмп може да задейства подобна забрана без одобрението на Конгреса, а големите инвеститори все пак ще могат да задържат стотиците си хиляди съществуващи жилища. Но ако президентът успее да задейства забраната, тя вероятно ще окаже въздействие върху редица големи жилищни пазари в страната.

Присъствието на Wall Street на жилищния пазар в САЩ започна да нараства след ипотечната криза през 2007 г., въпреки че институционалните инвеститори притежават само малка част от общия жилищен пазар. По някои оценки делът им е около 2-3%.

Но в редица градове инвеститорите държат значителен дял от жилищата. По време на жилищния бум при пандемията инвеститорите състалвяваха над 20% от всички продажби на жилища на някои нажежени пазари, включително Хюстън, Маями, Финикс и Лас Вегас.

Градовете от т. нар. Слънчев пояс бяха особено желани за жилищна собственост от институционалните инвеститори. Анализ от 2024 г. на Службата за правителствена отчетност установи, че големи институции са притежавали 25% от жилищата под наем в Атланта и 18% в Шарлът.

Различни по големина инвеститори вложиха милиарди долари в покупки на жилища през последните десетина години. При връхната точка през 2022 г. те купиха над една четвърт от всички продадени еднофамилни жилища. Повечето от тези покупки бяха осъществени от малки инвеститори, желаещи да отдадат имотите под наем. Инвестиционните покупки, наред с тези на традиционните купувачи, се забавиха при нарастването на лихвите по ипотечните кредити.

Компании за отдаване под наем на еднофамилни жилища, които изкупиха домове, казват, че предлагат на обитателите им възможността да живеят в луксозни квартали с добри училища, където не биха могли да си позволят да притежават жилище.

Но нарастващото недоволство на избирателите от високите разходи за жилищна собственост накараха държавни ръководители и от двете партии да направят опит да ограничат институционалните инвеститори на местните им пазари. Небраска, Калифорния, Ню Йорк, Минесота и Северна Каролина са сред щатите, където законодателите предложиха закони за ограничаване на покупките на жилища от големи инвеститори, въпреки че повечето буксуват.

Цените на жилищата са нараснали с над 50% на национално ниво от 2019 г. насам, а средната цена на съществуващите жилища през ноември достигна 409 200 долара. Покупките на жилища намаляха през последните три години поради високите цени на жилищата и нарастването на лихвите по ипотечните кредити.

Инвестиционните покупки затрудняват и някои купувачи на първо жилище да се конкурират с подкрепени от Wall Street инвестиционни компании с техните изцяло кешови оферти. Институциите не винаги предлагат повече пари, но могат да финализират сделка бързо и рядко се оплакват от износени подови настилки или остарели бани.

Компании от Wall Street и други институционални инвеститори купиха стотици хиляди жилища в САЩ за отдаване под наем и според жилищни анализатори тези покупки са допринесли за недостига на жилища за продажба и за повишаване на цените на жилищата в някои квартали.

Тръмп ще бъде подложен на натиск да задейства законова забрана без да получи одобрението на Конгреса. Законопроект на двете партии в Сената миналата година, който си поставяше за цел да увеличи предлагането на жилища чрез улесняване на някои федерални програми и подобряване на достъпа до достъпни ипотечни кредити, беше приет единодушно в горната камара. Но е блокиран в Камарата на представителите.

Демократите заявиха, че подкрепят ограничаване на покупките на жилища от институционалните инвеститори, но се противопоставиха на подхода на Тръмп и отбелязаха, че републиканците са блокирали сходни опити в миналото.

Забрана за инвеститорите вероятно ще изисква изключения за новото строителство, казват анализатори от инвестиционната банка Keefe, Bruyette & Woods в бележка. Корпорациите, които инвестират в еднофамилни жилища, може да заявят, че забраната е нарушение на конституционните им права, счита Американската асоциация на адвокатите.

През първата година от втория си мандат Тръмп не направи много съществени съобщения с директен отговор на жилищната криза в страната. Но в сряда президентът заяви, че планира да обяви нови планове за жилищата и достъпността през идните седмици.

Миналата година администрацията обяви работна група, която ще установи федерални терени за жилищно строителство, но оттогава не е постигнала особен напредък.