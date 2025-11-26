Собственици на жилища в САЩ изтеглят застояли обяви поради слаб интерес

Продавачите на жилища в САЩ изтеглят обявите си от пазара, тъй като секторът на недвижимите имоти в страната е в стагнация, пише Bloomberg.

Близо 85 хил. продавачи са изтеглили обявите си за имоти през септември, което е най-високият брой за този месец от осем години насам, сочат данни на компанията Redfin. Броят на застоялите обяви, които са на пазара от 60 дни или повече, е нараснал до най-високото си ниво за септември от 2019 г. насам.

Жилищният пазар отслабва, тъй като икономическата несигурност и опасенията за достъпността оставят купувачите встрани от пазара, въпреки че броят на обявите нараства. Това кара много американци да останат в сегашните си домове вместо да се задоволят с по-ниски оферти.

Все повече жилища се изтеглят от пазара – брой на изтеглените имоти. Графика: Bloomberg LP

Ръстът на центе в САЩ се забави за осми пореден месец през септември, тъй като купувачите спечелиха предимство пред продавачите.

„Купувачите и продавачите живеят в различни светове в момента“, казва Чън Джао, ръководител на икономическите проучвания в at Redfin. „Купувачите изискват цените да намаляват, но продавачите все още очакват те да останат стабилни и да продължат да нарастват. Продавачите не харесват нивото, на което се намират продажните цени“, допълва Чън.

Около 15% от жилищата, които са били изтеглени от пазара през септември, са били застрашени от продажба на загуба, най-високия дял за последните пет години, сочат данните на Redfin.

Маями е отбелязал най-високия дял на изтеглени от пазара жилища със 7,8% от всички обяви, изтеглени от пазара, следван от Форт Лодърдейл със 7,7%, Далас, Филаделфия и Уест Палм Бийч, щата Флорида с по 7,5%.

Отделни данни на компанията Zillow показват, че американският жилищен пазар навлиза в нова фаза на охлаждане, като по-голямата част от собствениците на жилища вече наблюдават спад в стойността на имотите си спрямо миналогодишните върхови нива. 53% от жилищата в САЩ са изгубили стойност през последните 12 месеца, най-големия дял от 2012 г. насам, когато пазарът се опитваше да излезе от дупката след рецесията.

Това е значителен обрат спрямо 2023 г., когато само 14% от жилищата са отбелязали спад в стойността си. Но според икономисти понижението отразява нормализиране след години на прегрети оценки, а не началото на забавяне на широкия пазар.

„Относително малко собственици на жилища продават на загуба. Стойността на жилищата се повиши през последните шест години и по-голямата част от собствениците на жилищата все още имат значително богатство, заключено в тях. Това, което наблюдаваме сега, е нормализация, а не срив“, коментира Тре Манхерц, старши икономически изследовател в Zillow.

Въпреки широките едногодишни спадове обичайният американски собственик на жилище остава далеч напред. Цените на жилищата са се повишили с 67% спрямо средната стойност на последната продажба преди около осем години и половина. На някои пазари с ограничено предлагане ръстовете са почти двойно по-големи. Бъфало е на първо място сред големите градове с впечатляващ ръст от 108% от последната продажба, следван от Сан Хосе с 97%, Провидънс с 95%, Кълъмбъс с 90% и Сан Диего с 88%. Собствениците в тези райони често остават по-дълго в домовете си, което увеличава ръста на богатството им, заключено в жилищата.

Все пак сегашната тенденция на краткосрочни спадове предизвиква безпокойство. За много домакинства жилището е най-големият им актив, а неговата стойност е тясно свързана с дългосрочните спестявания и пенсионните планове. Данните на Zillow показват, че цените на повечето жилища са намалели спрямо връхната им точка средно с 9,7%, което е скромно отстъпление в сравнение с понижението от 27%, наблюдавано в дъното на последния срив на жилищния пазар през 2012 г. Но спадът е по-голям от необичайно малкото свиване от 3,6%, отчетено през пролетта на 2022 г. по време на пандемичния бум.

Най-важният показател – дали даден имот струва по-малко от предишната му продажна цена, остава исторически нисък. Само 4,1% от имотите в момента са оценени под последната им продажна цена, като това все пак е увеличение спрямо 2,4% година по-рано, но е значително под нивото от 11,2%, наблюдавано преди пандемията.

Ограниченото предлагане играе важна роля. Макар че ръстът на цените е в застой, хроничният недостиг на жилища за продажба предотвратява широко разпространени затруднения. Само 3,4% от новите обяви са с цена под последната им продажна цена. Това е леко повишение спрямо миналата година, но все пак е едва наполовина на нивото от 5,9% преди пандемията през 2019 г.

Пазарите с най-голям дял на продавачите, които намаляват цените, са тези, които прегряха най-много в първите години на пандемията, а също и тези в най-скъпите градове в САЩ.

Сан Франциско е начело в класацията, като 14% от новите обяви са на цена под последната им продажба, следван от Остин с 13%, Сан Хосе с 9%, Сан Антонио с 8% и Далас със 7%. За сметка на това пазари като Провидънс, Молуоки и Синсинати почти не отчитат загуби, като под 1% от новите обяви са с цени под предишната им покупна цена.