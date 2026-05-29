Къде в еврозоната апартамент под наем носи най-висока доходност (и това не е Париж)

Ако се начертае карта на това къде в Европа обикновено се насочват парите в недвижимите имоти, ясно изпъкват познатите центрове: булевардите на Париж, каналният пояс на Амстердам, подредените квартали на Мюнхен. Това са престижни адреси, пазари с висока ликвидност и цени, които в продължение на десетилетия се движат предимно в една посока.

Но ако се изготви втора карта, този път показваща къде инвеститорите получават най-висок доход от наем спрямо вложените пари, много от тези градове изчезват от челните позиции.

Нови данни на Global Property Guide, проверени чрез местни имотни платформи като Immobiliare.it, Idealista, Fotocasa, Habitaclia и Daft, показват, че най-големите възможности за покупка на имот с цел отдаване под наем вече не са концентрирани в най-популярните места, а в по-слабо оценени регионални пазари, особено в Южна Европа, пише Euronews.

Ето и класация на десетте града в еврозоната с най-висока брутна доходност от наеми през 2026 г., изчислена като годишен наем, разделен на покупната цена преди данъци, поддръжка и други разходи.

10. Рим: средна доходност 7,12%

Рим влиза в класацията на десето място, но именно там ясно се вижда един от най-големите контрасти на европейския имотен пазар: престиж срещу доходност.

В историческия център, около Пантеона, Пиаца Навона и Трастевере, международни купувачи се конкурират за ограничено предлагане, което повишава цените и сваля доходността.

Двустаен апартамент в центъра струва около 472 500 евро и носи около 2170 евро месечен наем, което се равнява на 5,51% брутна годишна доходност.

Извън историческата част обаче икономиката се подобрява значително.

В по-широкия град едностаен апартамент струва средно около 225 хил. евро и се отдава за приблизително 1450 евро на месец, което доближава доходността до 7,7%. Най-висока възвръщаемост носят най-малките жилища: студио за 149 хил. евро с наем 1000 евро достига 8,05%.

9. Дъблин: средна доходност 7,22%

Дъблин продължава да страда от недостиг на жилища, който поддържа едни от най-високите наеми в Европа.

Ирландската столица, известна с бирата Guinness, георгианските врати на Merrion Square и силния технологичен сектор, който поддържа постоянен натиск върху пазара, достига средна доходност от 7,22%.

Едностаен апартамент струва около 295 хил. евро и се отдава за 2 хил. евро месечно, което е 8,14% брутна доходност. Именно този тип жилища са най-печеливши в града.

От 2012 г. насам цените на жилищата в Ирландия са почти двойно по-високи, с ръст от 99% в номинално изражение, докато наемите са се увеличили с 71%.

8. Неапол: средна доходност 7,22%

Неапол изравнява Дъблин по доходност, но значително го изпреварва по цена.

В града на пицата „Маргарита“, с Везувий на хоризонта и историческия център, включен в списъка на ЮНЕСКО, едностаен апартамент струва около 145 500 евро и се отдава за 950 евро месечно, което носи 7,84% брутна доходност.

Най-силно се открояват най-малките жилища: студио за 70 хил. евро с наем 700 евро достига 12% доходност, най-високата в класацията.

Силното търсене от студенти и целогодишният туристически поток поддържат заетостта на малките апартаменти.

7. Барселона: средна доходност 7,40%

Единственият испански град в класацията е Барселона, дом на Гауди, Саграда Фамилия, вермут културата и футболния клуб Барселона.

Средната доходност там достига 7,40%.

Едностаен апартамент струва около 240 хил. евро и се отдава за 1590 евро месечно, което носи 7,95% брутна доходност. Именно този тип жилища са най-печеливши.

Пазарът обаче все повече се определя от недостиг.

Предлагането на наеми в Каталуния остава близо до исторически минимум, докато търсенето се подхранва от туристи, студенти, дистанционни работници и чуждестранни жители.

6. Рига: средна доходност 7,47%

Рига предлага едни от най-високите доходности в Европа, макар че дългосрочният ценови растеж остава слаб.

Едностаен апартамент струва около 125 хил. евро и се отдава за 750 евро месечно, или 7,20% брутна доходност. По-висока възвръщаемост дават по-големите жилища, като двустайните достигат 8,34%.

За последните пет години реалните цени са спаднали с 23,66%, а номиналният ръст е едва 3,77%.

Това създава особен профил: слаб капиталов растеж, но силен фокус върху наемния доход.

5. Торино: средна доходност 7,68%

Торино, първата столица на Италия и роден град на gianduiotto, остава подценен пазар за наеми.

Градът съчетава по-ниски цени на покупка със силно студентско търсене, индустриална заетост и развиваща се културна сцена.

Едностаен апартамент струва около 99 хил. евро и се отдава за около 850 евро месечно, което води до доходност над 10%.

В историческия център картината е различна: цените са около 255 хил. евро, а наемите около 1200 евро, което сваля доходността до 5,6%.

4. Ювяскюля: средна доходност 8,02%

Финландският университетски град Ювяскюля е една от най-неочакваните позиции в класацията.

Разположен в района на финландските езера, градът е известен с архитектурата на Алвар Аалто и с моторните състезания от World Rally Championship.

Близо една трета от населението са студенти.

Едностаен апартамент струва около 90 хил. евро и се отдава за 680 евро месечно, което е 9,07% брутна доходност.

3. Корк: средна брутна доходност 8,20%

Корк заема трето място.

Градът предлага по-нисък входен праг от Дъблин, но силно търсене, подкрепено от растяща икономика.

Фармацевтичните инвестиции, технологичният сектор и демографският растеж поддържат пазара.

Едностаен апартамент струва около 235 хил. евро и се отдава за 1600 евро месечно, което дава 8,17% доходност.

2. Палермо: средна доходност 8,25%

Палермо е на крачка от първото място. Сицилианската столица комбинира средиземноморски начин на живот с изключително ниски цени за Западна Европа.

Едностаен апартамент струва около 85 хил. евро и се отдава за 700 евро месечно, което е 9,88% доходност.

Двустайните жилища също остават сравнително достъпни, с доходност около 8,3%.

1. Катания: средна доходност 9,17%

Най-високата доходност в еврозоната принадлежи на италианския град Катания, изграден от черен вулканичен камък в сянката на вулкана Етна.

Бароковият център и оживеният рибен пазар допълват неговия характер.

Едностаен апартамент струва около 70 хил. евро и се отдава за 650 евро месечно, което е 11,14% брутна доходност.

Студиата достигат до 12% доходност при цена около 51 хил. евро.

Градът се намира на около 50 километра от Таормина, една от най-желаните туристически дестинации в Средиземноморието, което поддържа почти целогодишен краткосрочен наемен пазар.

Така според данните Global Property Guide Катания е най-силният пазар за покупка на апартамент с цел отдаване под наем в еврозоната през 2026 г.

(БГНЕС)