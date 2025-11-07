Строителните компании в САЩ предлагат по-ниски лихви по заемите, но купувачите не кълват

Най-големите строителни компании в Америка изпитват затруднения да продават жилища, дори когато предлагат на купувачите лихви по ипотечните кредити от 4%. Това показва, че лихвените понижения сами по себе си няма да са достатъчни за повишаването на слабите продажби на по-широкия жилищен пазар, пише Wall Street Journal.

Броят на завършените, но непродадени нови жилища е достигнал нива, които за последен път са наблюдавани през лятото на 2009 г., сочат данни на Федералния резерв в Сейнт Луис. В края на миналата година строителните компании бяха уверени, че продажбите ще се възстановят през 2025 г. и построиха десетки хиляди жилища, за да имат достатъчно предлагане за сезона на пролетните покупки. Но търсенето не нарасна и повече жилища остават непродадени.

Предприемачите прибягват до "бонуси", за да променят наличностите. D.R. Horton, която строи приблизително една седма от новите жилища в САЩ и има собствено звено за финансиране на покупките, предлага лихва от 3,99% по жилищните заеми на купувачите. Компанията е понижила с 3% и средната си продажна цена през последните 12 месеца и очаква да намали още цените през фискалната си 2026 г., която продължава до септември.

Втората по големина строителна компания в Америка Lennar съобщи, че е предложила на купувачите си стимули на стойност 64 хил. долара при средните си продажби на жилища миналото тримесечие, за да изпълни целта си за продажби. Комбинацията от субсидирани ипотечни кредити и намаления на цените, които Lennar предлага, се равняват на по-ниска цена с 14,3%.

Маржовете на печалбите са понесли удар от нарастващите разходи за стимулите, затова строителните компании са решили да забавят строителството и да изчакат възстановяване на търсенето. D.R. Horton е започнала да строи само 14 600 жилища през трите месеца до септември, което е спад с 21% спрямо година по-рано.

Продажбите на нови жилища са около една пета от всички сделки с жилища в САЩ, така че не представят пълната картина на пазара. Но могат да покажат по-добре какво се случва с основното търсене от вторичния пазар в някои части на страната. Строителните компании трябва да оценяват жилищата според търсенето, ако искат да продадат завършените си наличности.

За сметка на това обикновените собственици на жилища могат да свалят обявата или да отдадат под наем имота си, когато не харесват предложената им цена. Ако хората не са под натиск да продават, делистванията могат да ограничават предлагането на съществуващи жилища за продажба. Тази сдържаност на продавачите е една от причините цените на жилищата в САЩ да остават високи, въпреки че основното търсене е слабо.

Броят на непродадените жилища на сайтовете на строителните компании варира много според регионите. В щатите от Средния запад няма проблеми. Но съществува пренасищане в Тексас и Флорида, където по-разхлабените строителни правила и силният ръст на населението доведоха до рязко повишаване на жилищното строителство. Пазарите, където строителните компании изпитват затруднения, обикновено са тези, на които конкуренцията от съществуващите жилища нараства и всички се съревновават за малък брой предпазливи купувачи.

Но проблемът се разпространява на изненадващи места. Средният брой завършени непродадени нови жилища на строителен проект в Южна Калифорния е пет, два пъти повече от същия период миналата година, сочат данни на компанията John Burns Research & Consulting. Две непродадени жилища на проект се счита за здравословно.

Новите жилища стават по-трудни за продажба в Калифорния по редица причини. Наличностите от имоти за препродажба нарастват и се наблюдава рязко оттегляне на чуждестранни купувачи, отчасти защото заради промени във визовите правила чуждестранните служители се притесняват да харчат големи суми за жилище. Пазарът на труда, особено за добре платените позиции, също се забавя в Калифорния, казва Рик Паласиос, директор на анализите в компанията John Burns.

Непродадените наличности от нови жилища са нараснали със 130% във Вашингтон спрямо година по-рано. Строителните компании твърдят, че спирането на работата на правителството и загубата на работни места във федералните служби правят купувачите предпазливи и се отразяват на търсенето на жилища.

Инвеститорите в жилища не са склонни да се намесят скоро, за да помогнат на компаниите за жилищно строителство. Собствениците на големи еднофамилни жилища вече не са категорични дали искат да притежават имот и са по-придирчиви към цената му. Покупките на жилища от инвеститори на жилищния пазар като цяло са на най-ниското ниво от 15 години насам.

Институционалните купувачи обикновено искат отстъпка от 20% или повече от цената, която плаща обикновен купувач. Строителните компании не са готови на толкова големи намаления. И засега големи собственици като American Homes 4 Rent могат да строят жилища чрез собствените си строителни звена и да постигат по-добра възвръщаемост от тази, която биха имали, ако купят наличности от строителна компания.

Новите жилища не са съвършен показател за по-широкия жилищен пазар. Те обикновено се намират на по-непривлекателни локации от установените квартали и големите строителни компании трябва да разчитат на купувачи на първо жилище, които изпитват най-големи затруднения.

Но сигналите от строителните площадки не са добри – предлагането на жилищния пазар в САЩ нараства, а търсенето не е достатъчно, за да го поеме.