Митата на Тръмп върху дървесината може да повишат цените на жилищата в САЩ

САЩ вече събират митата върху вносната дървесина, кухненски шкафове и шкафове за баня и тапицираните мебели - налози, които може да повишат разходите за ремонти и да спрат покупките на нови жилища, пише Bloomberg.

Вносните мита, първоначално установени на 25% за шкафовете и тапицираните дървени мебели, официално влязоха в сила във вторник, в 00,01 ч. нюйоркско време. В същото време вносът на дървесина се облага с ново мито от 10%.

По указание на президента Доналд Тръмп повечето мита върху дървесината и мебелите ще бъдат повишени през новата година в САЩ, като тапицираните дървени продукти ще бъдат подложени на налог от 30%, а кухненските шкафове и шкафовете за баня – от 50%, считано от 1 януари.

Митата са поредните, които Тръмп задейства. Той продължава да разтърсва световните пазари, като издига търговски бариери, които имат за цел да върнат промишленото производство в САЩ. Стратегията включва широки налози за отделни страни и мита, наложени на конкретни стоки като метали и автомобили.

В петък Тръмп заплаши да наложи допълнително мито от 100% на китайските стоки от 1 ноември в отговор на ограниченията на Пекин върху вноса на редкоземни елементи, използвани в мобилните телефони, електромобилите и други технологии.

Същността на митническия режим на Тръмп – мита върху стоки от конкретни икономики, остава в правен риск, след като федерални съдилища постановиха, че той е превишил извънредните си правомощия, които използва за налагането им. Очаква се Върховният съд да изслуша аргументите в жалбата на администрацията следващия месец.

Налозите за конкретни сектори като тези върху дървените мебели са по-добре обосновани. Те бяха въведени съгласно друго правомощие – Раздел 232 от Закона за разширяване на търговията, който позволява на президента да налага мита в името на националната сигурност.

Тръмп смята, че митата му върху дървените продукти и мебелите спомагат за „засилване на веригите за доставка, повишаване на промишлената устойчивост, създаване на висококачествени работни места и увеличаване на използването на вътрешния капацитет за дървени продукти“.

Но икономисти и компании за жилищно строителство предупредиха, че те също така може да създадат препятствия по пътя към други цели на Тръмп – подкрепа за жилищното строителство и продажбите. Тръмп настоява от месеци председателят на Федералния резерв Джером Пауъл да намали лихвените проценти, отчасти за да подобри достъпността на жилищата, но според критиците новите мита може да неутрализират всички ползи от по-ниските лихви върху ипотечните кредити и разходите за кредитиране.

Около 7% от всички стоки, използвани в новото жилищно строителство, идват от чуждестранни доставчици, сочат данни на Националната асоциация на жилищните строители, която се позовава на данни от 2024 г. Дори без новите вносни мита групата счита, че цените на строителните материали са се повишили с 34% от декември 2020 г.

Новите мита върху дървените продукти и мебелите не са като останалите, тъй като включват разпоредби, които позволяват на Министерството на търговията на САЩ периодично да обмисля добавянето на нови дървени продукти в списъка със стоки, обложени с мита. Тръмп също така нареди на представители на администрацията да следят внимателно цените на вноса и да налагат „конкретни комбинирани или смесени мита“, когато е необходимо, за да се противодейства на стоки, за които се счита, че имат несправедливо ниски цени.

За разлика от обичайните мита, изразени като процент и налагани при фактурирани цени, конкретните мита могат да бъдат определени в щатски долари и да се прилагат спрямо избрано тегло или друга мерна единица.

Вносът на дървени мебели от Великобритания, Япония и Европейския съюз е подложен на по-ниски ставки, които имат за цел да отразят отделни търговски споразумения със САЩ. Вносът от Великобритания се облага с мито от 10%, а този от Япония и ЕС вече е подложен на налог от 15%.