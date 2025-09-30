Тръмп наложи мита от 10% върху вноса на дървен материал и 25% за шкафове и мебели

Американският президентът Доналд Тръмп заяви, че налага мита от 10% върху вноса на дървен материал и от 25% върху вносните кухненски шкафове, тоалетни шкафчета и тапицирани мебели, продължавайки митническата атака срещу търговски партньори в света, предава Ройтерс.

Тръмп подписа президентски указ, в който заявява, че вносът на дървен материал и мебели подкопава националната сигурност на САЩ като основание за новите мита въз основа на Част 232 от Търговския закон от 1974 г.

Според указа митата ще влязат в сила от 14 октомври, но ще нараснат до 30% от 1 януари за тапицираните дървени продукти и до 50% за кухненските шкафове и тоалетни шкафчета, внасяни от страни, които не са постигнали споразумение със САЩ.

Действията са първите в трите сектора, за които Тръмп съобщи миналата седмица, че ще получат големи нови мита още от 1 октомври, включително вносът на патентовани лекарства и на тежкотоварни камиони. Но указът от понеделник определя началото на митата върху дървения материал и мебелите от 14 октомври, или две седмици по-късно.

Според указа на Тръмп вносът на дървени материали отслабва американската икономика, което води до постоянни заплахи за затваряне на фабрики за дървесина, осуетява веригите за доставки на дървените продукти и намалява използването на местната дървена промишленост.

„Поради състоянието на дървената промишленост в САЩ страната може да не успее да изпълни исканията за дървени продукти, които са от ключово значение за националната отбрана и критична инфраструктура“, се казва в изявлението.

В указа се допълва, че дървените продукти се използват за „изграждане на инфраструктура за оперативно тестване, жилища и складове, превоз на боеприпаси, като съставка за боеприпаси и като компонент в системите за противоракетна отбрана и термална защита за ядрени ракети за многократна употреба.

Проблеми за Канада, Виетнам и Мексико

Ходът увеличава митата за Канада, най-големия доставчик на дървен материал на САЩ, където производителите вече са изправени пред комбинирани американски мита от около 35% поради дългогодишен спор относно дървения материал, добиван от канадски държавни земи.

Мексико и Виетнам са разрастващи се доставчици на дървени мебели за САЩ, след като Тръмп наложи мита от 25% на китайските мебели по време на първия си мандат. Митата, които влязоха в сила през 2018 г., бяха повишени на около 55%, а сега може почти да се удвоят за кухненски и тоалетни шкафове.

В указа си Тръмп предложи на някои страни, които са постигнали търговски сделки за намаляване на митата, известно облекчение от по-високите налози върху дървените продукти. В него се съобщава, че американските мита върху дървените продукти от Великобритания ще достигнат 10%, а за тези от ЕС и Япония – 15%. Тези ставки са в унисон с основното мито в тези рамкови споразумения.

Но в изявлението на Тръмп не се споменава търговското му споразумение с Виетнам за мито от 20% през юли, което все още не е официално документирано.

И филмовата индустрия не е пощадена

Отделно американският президент съобщи, че ще наложи мито от 100% върху всички филми, произведени в чужбина, които след това се изпращат в САЩ, като повтори заплаха от май, че това ще подкопае глобалния бизнес модел на Холивуд.

Ходът показва готовността на Тръмп да разшири протекционистичните си търговски политики в културните индустрии, засилвайки несигурността за студиата, които зависят силно от трансгранични копродукции и приходите от международния боксофис.

Все още обаче не е ясно какви правни правомощия ще използва Тръмп, за да наложи мито от 100% върху филми, произведени в чужбина.

Американската филмова индустрия регистрира търговски излишък от 15,3 млрд. долара през 2023 г., подкрепена от 22,6 млрд. долара, гененирани от износ на международните пазари, съобщи Motion Picture Association.

Холивуд разчита все повече на чуждестранни центрове за филмово производство като Канада, Великобритания и Австралия, където данъчните стимули привлякоха филми с голям бюджет, вариращи от блокбъстъри за супергерои до филми, излъчвани в платформите за стрийминг на видео.

В същото време копродукциите с чуждестранни студиа станаха по-обичайни, особено в Азия и Европа, където местни партньори осигуряват финансиране, достъп до пазарите и мрежи за разпространение.

Ръководители в индустрията предупреждават, че широки мита може да засегнат хиляди американски служители, които участват в снимачния процес в чужбина – от специалисти по визуални ефекти до екипи по продукцията, чиято работа често е координирана в няколко страни.