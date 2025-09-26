ЕС е осигурил таван от 15% за митата за фармацевтични продукти в САЩ

Европейската комисия (ЕК) обяви днес, че си е осигурила таван от 15% за митата върху вноса на фармацевтични стоки в САЩ, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

"САЩ възнамеряват незабавно да гарантират, че налозите, прилагани за стоки с произход от Европейския съюз (ЕС), попадащи под действието на раздел 232 относно фармацевтични продукти, полупроводници и дървен материал, не надвишават 15%", посочи говорител на Комисията в изявление.

Американският президент Доналд Тръмп обяви вчера, че от 1 октомври САЩ ще наложат мита от 100% върху всички фармацевтични продукти, защитени с търговски марки или патентовани, освен ако дадена компания не построи производствени съоръжения в САЩ, съобщи ДПА.

В социалната мрежа Truth Social той Тръмп конкретизира, че изграждането на фармацевтичен завод трябва да бъде "начално строителство" или "в процес на изграждане".

Очаква се митата да засегнат страни като Индия, която е основен доставчик на фармацевтични продукти за САЩ. Германските фармацевтични фирми също са обезпокоени, тъй като САЩ са най-важния им експортен пазар, на който се пада една четвърт от германския фармацевтичен износ.

Говорителят на ЕК заяви в Брюксел, че съвместното изявление на ЕС и САЩ за търговията, договорено през август, ясно посочва, че за износа на ЕС във фармацевтичния сектор се прилага таван за митата от 15%. Това дава гаранция, че няма да възникнат по-високи мита за европейските икономически оператори, добави той.

Фармацевтичната индустрия в Германия, водещата икономика в ЕС, остро разкритикува налозите днес, определяйки ги като "сериозна крачка назад", ако влязат в сила, посочи в изявление Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании (VFA).

"Ако плановете бъдат приложени, както е обявено от 1 октомври, това би било сериозен удар за Германия и Европа като места за фармацевтична индустрия", обяви асоциацията.

За 2024 г. германският фармацевтичен износ за САЩ е оценен на около 27 млрд. евро, според Федералната статистическа служба Destatis. Това прави американския пазар много по-важен за германската фармацевтична индустрия, в която работят приблизително 130 хил. души, отколкото за други сектори като машиностроенето или химическата промишленост.