САЩ наложиха нови мита върху вноса на лекарства, камиони и мебели

Американският президент Доналд Тръмп обяви нови наказателни мита върху широка гама от вносни стоки, включително мита от 100% върху оригинални лекарства и 25% върху тежкотоварните камиони, които ще влязат в сила следващата седмица, предава Ройтерс.

Митата са характерна черта на втория мандат на Тръмп с обширни налози върху търговските партньори, вариращи от 10% до 50%, и други целеви ставки върху широка гама от продукти, което хвърля сянка върху перспективите пред световната икономика и парализира вземането на бизнес решения.

В съобщенията, публикувани в Truth Social, не се съдържат подробности за това дали новите налози ще се прилагат в допълнение към националните мита и дали икономиките с търговски споразумения като Европейския съюз и Япония ще бъдат освободени от тях. Токио съобщи, че все още анализира възможните последици от новите мерки.

Тръмп заяви също така, че ще започне да налага мито от 50% върху вноса на кухненски шкафове и тоалетни шкафчета и мито от 30% върху тапицирани мебели, като всички нови мита ще влязат в сила от 1 октомври.

„Причината за това е мащабното „НАВОДНЕНИЕ“ на тези продукти в САЩ от други външни страни“, заяви Тръмп в Truth Social за митата върху стоките за домакинството.

Акциите на фармацевтичните компании в Азия се сринаха, след като инвеститорите реагираха на новината, като книжата на австралийската компания CSL достигнаха шестгодишно дъно, а тези на японската Sumitomo Pharma отбелязаха ценови спад от над 5%. Индексът Hang Seng Biotech се понижи с около 2,5%.

Индекс, който следи листнатите в Китай производители на мебели, също отбеляза намаление от 1,1%.

Новите действия са смятани за част от прехода на администрацията на Тръмп към по-добре установени правни правомощия за налагане на мита предвид рисковете, свързани с делото пред Върховния съд за законността на обхватните му глобални мита.

Новите мита от 100% върху всички оригинални и патентовани фармацевтични продукти ще се прилагат върху целия внос, освен ако компанията вече не е започнала строителството на завод в САЩ, заяви Тръмп.

Фармацевтичната асоциация на Америка заяви, че компаниите „продължават да обявяват нови инвестиции в САЩ за стотици милиарди долари. Митата застрашават тези планове“.

Администрацията на Тръмп започна десетина разследвания на последиците за националната сигурност от вноса на вятърни турбини, самолети, полупроводници, полисилиций, мед, дървесина и критични минерали, за да формира основата на новите мита.

Тази седмица Тръмп обяви нови разследвания на лични предпазни средства, медицински изделия, роботика и индустриални машини.

Външнополитически инструмент

Тръмп превърна митата в ключов инструмент на външната политика, като ги използва за предоговаряне на търговски сделки, извличане на отстъпки и упражняване на политически натиск върху други страни. Администрацията му заяви, че митата са значителен източник на приходи, като министърът на финансите Скот Бесънт каза, че Вашингтон може да събере 300 млрд. долара до края на годината.

По-рано Тръмп наложи мита заради националната сигурност върху вноса на стомана и алуминий и техни производни, леки коли и части, както и мед.

Търговските споразумения на администрацията на Тръмп с ЕС и Великобритания включват клаузи, които ограничават митата за конкретни продукти, което означава, че новите, по-високи мита заради националната сигурност вероятно няма да ги повишат над договорените нива.

Япония оценява как се отнасят новите мерки към споразумението ѝ със САЩ, заяви главният търговски преговарящ на страната Риосей Аказава на пресконференция в Токио.

Той обаче подчерта, че наложените мита върху вноса на японски лекарства няма да бъдат по-високи от тези от други страни, тъй като Токио си е осигурил статут на най-облагодетелствана нация за тези и други продукти.

Американската фармацевтична асоциация съобщи по-рано тази година, че 53% от стойността на съставки в размер на 85,6 млрд. долара, използвани в лекарствата, които се потребяват в САЩ, са произведени в САЩ, а останалата част – в Европа и други американски съюзници.

Относно мебелите вносът в САЩ е достигнал 25,5 млрд. долара през 2024 г., като е нараснал със 7% спрямо година по-рано. Около 60% от вноса е дошъл от Виетнам и Китай, сочат данни на браншовото издание Furniture Today.

През август Тръмп заяви, че ще наложи нови мита върху мебелите, като отбеляза, че „ще върнем мебелния бизнес обратно“ в Северна Каролина, Южна Каролина и Мичиган.

Заетостта в производството на мебели и дървени изделия в САЩ е намаляла наполовина от 2000 г. насам до около 340 хил. души днес, сочат статистически данни на правителството.

Инфлационен натиск

По-високите мита върху пътническите превозни средства може да подложат на натиск транспортните разходи, точно когато Тръмп обеща да забави инфлацията, особено върху потребителски стоки като хранителни продукти.

Тръмп заяви, че новите мита върху вноса на тежкотоварните камиони целят да защитят производителите от „несправедлива външна конкуренция“ и допълни, че ходът ще е от полза за компании като Peterbilt и Kenworth, притежавани от Paccar, и Freightliner, притежавана от Daimler Truck.

Американската търговска камара призова по-рано министерството да не налага нови мита върху камионите, като отбеляза, че петте най-значими източника на внос са Мексико, Канада, Япония, Германия и Финландия, „всички те са съюзници или близки партньори на САЩ, които не създават никаква заплаха за националната сигурност на страната“.

Мексико е най-големият износител на средни и тежкотоварни камиони за САЩ. Проучване, публикувано през януари, установи, че вносът на тези по-големи превозни средства от Мексико се е утроил от 2019 г. насам.

Мексико се противопостави на новите мита, като уведоми Министерството на търговията през май, че всички изнесени камиони от страната за САЩ са имали средно 50% американско съдържание, включително дизелови двигатели.

Компанията майка на Chrysler, Stellantis, е сред тези, които произвеждат тежкотоварните камиони Ram и пътнически микробуси в Мексико.

Миналата година САЩ са внесли части за тежкотоварни камиони на стойност 128 млрд. долара от Мексико, съставляващи приблизително 28% от общия внос на САЩ в категорията, съобщи Мексико.