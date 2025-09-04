Тръмп отнесе борбата за митата до Върховния съд на САЩ

Администрацията на Доналд Тръмп поиска от Върховния съд на САЩ в сряда да разгледа бързо искането за запазване на обхватните му мита, наложени съгласно закон от 1977 г., който е предназначен за извънредни ситуации, предава Ройтерс. Това стана, след като по-долна съдебна инстанция обяви за невалидни повечето налози, които заемаха централно място в икономическата и търговска програма на президента от Републиканската партия.

Министерството на правосъдието обжалва решението на 29 август на федералния Апелативен съд, че президентът е превишил правомощията си, като се е позовал на Закона за международни извънредни икономически правомощия, подкопавайки един от основните приоритети на Тръмп през втория му мандат.

Администрацията е поискала от съда да ускори разглеждането на делото, като вземе решение дали да го разгледа до 10 септември и да проведе изслушвания през ноември. Новият мандат на съда започва на 6 октомври.

„Залогът в това дело не може да бъде по-висок“, отбелязва главният прокурор Д. Джон Сауър в писмено заявление.

„Президентът и представители на кабинета му са решили, че митата насърчават мира и безпрецедентен икономически просперитет и че отказът от правомощията за налагане на мита би изложил страната ни търговски репресии без ефективна защита и би върнал Америка на ръба на икономическа катастрофа“, допълва Сауър.

Адвокатите на дребните предприятия, които оспорват митата, не се противопоставят на искането на правителството за разглеждане от Върховния съд. Един от адвокатите, Джефри Шваб от Liberty Justice Center, изрази увереност в изявление, че ще спечелят.

„Тези незаконни мита вредят сериозно на дребните предприятия и застрашават оцеляването им. Надяваме се на бързо решаване на това дело за нашите клиенти“, посочи Шваб.

Налозите са част от търговска война, започната от Тръмп, откакто се завърна на президентския пост през януари. Тя отдалечи търговските партньори, засили нестабилността на финансовите пазари и подхрани глобална икономическа несигурност.

Тръмп превърна митата в стълб на американската външна политика, като ги използва, за да оказва политически натиск, да предоговаря търговски споразумения и да изтръгва отстъпки от страни, които изнасят стоки за САЩ.

Съдебният спор се отнася до използването от Тръмп на закона IEEPA, за да наложи „реципрочни“, както ги нарича, мита за справяне с търговските дефицити през април, както и отделни мита, обявени през февруари като икономически лост срещу Китай, Канада и Мексико, за да ограничи трафика на фентанил и нелегалните наркотични вещества в САЩ.

IEEPA дава на президента правомощия да се справя с „необичайна и извънредна заплаха“ в условията на национално извънредно положение и в миналото е бил използван за налагане на санкции на врагове или за замразяване на техни активи. Преди Тръмп законът не е бил използван за налагане на мита.

Министерството на правосъдието на Тръмп заяви, че законът позволява мита съгласно извънредни разпоредби, които упълномощават президента да „регулира“ вноса или да го блокира напълно.

Решението на Апелативния съд произтича от две жалби, едната от които беше подадена от пет дребни предприятия, внасящи стоки, включително вносител на вино и спиртни напитки в Ню Йорк и търговец на дребно на спортни риболовни принадлежности от Пенсилвания. Другата жалба беше подадена от 12 американски щата – Аризона, Колорадо, Кънектикът, Делауеър, Илинойс, Мейн, Минесота, Невада, Ню Мексико, Ню Йорк, Орегон и Върмонт, повечето от които управлявани от демократи.

Конституцията предоставя на Конгреса, а не на президента правомощията да налага данъци и мита и всяко делегиране на тези правомощия трябва да бъде изрично и ограничено, според съдебните искове.

Апелативният съд на САЩ за федерален окръг Вашингтон, се съгласи с тази постановка и заяви, че правомощията на президента да регулира вноса съгласно закона не включват правомощията за налагане на мита.

„Изглежда малко вероятно Конгресът да е имал намерение, с приемането на IEEPA, да се отклони от досегашната си практика и да предостави на президента неограничена власт да налага мита“, постанови Апелативният съд в решението си, прието със седем на четири гласа.

В декларация, придружаваща жалбата на Министерството на правосъдието, финансовият министър Скот Бесънт призова Върховния съд да действа бързо, като заяви, че решението на Апелативния съд подкопава способността на Тръмп да „провежда реална дипломация и да защитава националната сигурност и икономиката на САЩ“.

Обжалването от администрацията се случва в момент, когато правната битка за независимостта на Федералния резерв изглежда също ще стигне до Върховния съд, което създава възможна правна конфронтация по цялата икономическа политика на Тръмп през следващите месеци.