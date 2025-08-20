Скот Бесънт: Доволни сме от настоящите нива на митата с Китай

Министърът на финансите Скот Бесънт посочи, че САЩ са доволни от настоящите мита, установени с Китай - сигнал, че администрацията на президента Доналд Тръмп се стреми да запази постигнатия баланс с азиатската страна, преди търговското примирие да изтече през ноември, съобщава Bloomberg.

На въпрос в интервю за Fox News кога ще има напредък в преговорите и дали САЩ се нуждаят от търговско споразумение заради начина, по който се развиват нещата с митата, Бесънт отговори, че „сме много доволни“ от ситуацията с Китай. „Мисля, че в момента статуквото функционира доста добре“, посочва той.

„Китай е най-големият фактор в приходите от мита – така че ако не е счупено, не го поправяй“, подчерта министърът, цитиран от Bloomberg. „Проведохме много успешни разговори с Китай. Предполагам, че ще ги видим отново преди ноември“, добавя той.

Коментарите на Бесънт показват, че напрежението между двете страни отшумява постепенно, което потенциално създава възможност Тръмп да се срещне с китайския лидер Си Дзинпин.

Администрацията на Тръмп напоследък намали конфронтационния си тон срещу Пекин, за да постигне среща на върха между лидерите на двете страни, както и търговско споразумение. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че среща между Тръмп и Си е възможна, въпреки че все още не е определена дата.

Миналата седмица Тръмп удължи временното търговско споразумение с Китай с още 90 дни до началото на ноември, ход, който стабилизира търговските връзки между двете най-големи икономики в света.

Това стана възможно, след като САЩ и Китай се споразумяха да ограничат увеличенията на реципрочните мита и да облекчат бариерите при износа на редкоземни магнити и определени технологии. S&P Global Ratings заяви, че приходите от митата на Тръмп ще помогнат за смекчаване на удара върху фискалното здраве на САЩ от данъчните облекчения на президента, което ще им позволи да запазят настоящия си кредитен рейтинг.

Въпреки това търговският спор с Китай причинява известна вреда на САЩ. Кейлъб Рагланд, президент на Американската асоциация на производителите на соя, заяви в писмо до Тръмп, че американските производители на соя са близо до „търговска и финансова пропаст“ и не могат да оцелеят в продължителен спор с Китай.

Миналата седмица Тръмп заяви, че се надява Китай значително да увеличи покупките на американска соя. Пекин не е купил нито един товар от следващата реколта, която излиза на пазара през септември.

И в ход, който вероятно ще раздразни Пекин, администрацията на Тръмп е готова да засили контрола върху вноса на стомана, мед, литий и други материали от втората по големина икономика в света, както и да наложи забрана за доставки в САЩ за стоки, за които се твърди, че са произведени с принудителен труд в региона Синдзян.

Планът е в съответствие с по-широките търговски цели на Тръмп, като се има предвид, че той иска да намали търговския дефицит на САЩ с Китай и да окаже натиск върху Пекин да ограничи доставките на фентанил и прекурсори.

По-рано този месец Тръмп удвои размера на митата върху индийски стоки до 50%, заявявайки, че увеличението е наказание за покупките на Индия на руски петрол, което според него подкрепя финансирането на войната на президента Владимир Путин срещу Украйна.

Има опасения, че САЩ може да се насочат и към други държави - Китай е най-големият купувач на руски суров петрол - но досега Индия е единствената голяма икономика, засегната от подобни „ вторични мита“.

В интервю за CNBC Бесънт защити липсата на вторични мита от страна на администрацията върху Китай, заявявайки, че Индия е увеличила покупките си едва след пълномащабното нахлуване на Кремъл в Украйна през 2022 г.