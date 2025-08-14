САЩ са изпратили на ЕС предложение за съвместно изявление за търговската сделка

САЩ са споделили с Европейския съюз (ЕС) предложение на текст за съвместно изявление за търговската сделка, съобщава Politico, като се позовава на говорител на Комисията.

„Радвам се да потвърдя, че получихме текст от САЩ с техните предложения за приближаване до финализирането на документа, така че ще го разгледаме“, коментира говорителят на ЕК по въпросите на търговията Олоф Гил на пресконференция.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен договориха рамка на споразумението на 27 юли в Шотландия. Тя предвижда вносът от ЕС в САЩ да се облага с 15% мито. Други аспекти на сделката обаче все още не са ясни.

САЩ все още не са намалили митата за автомобилите от 27,5%, както беше обявено, на 15%. Стоманата и алуминият от ЕС също така се облагат все още с мито от 50%.

„Ще имаме известен ангажимент както на техническо, така и на политическо ниво с нашите американски колеги и ще продължим работата в този смисъл. Трябва да повторя, че сме напълно ангажирани с финализирането на това съвместно изявление и готовността му за четене от всички вас възможно най-скоро“, посочва Гил.

„Ще го обсъждаме, докато стигнем до окончателен текст, и се надявам, че скоро ще го постигнем“, добавя той, като не е дал прогнозен график за процеса.

Очаква се съвместното изявление да бъде политическа декларация от няколко страници, която да постави основите на пътна карта за по-нататъшни търговски преговори, а не пълноценно, обвързващо търговско споразумение.

Митата върху фармацевтичните продукти и полупроводниците засега остават нулеви. САЩ обаче започнаха разследване дали тези сектори не трябва да бъдат обложени с нови мита. Те няма да надвишават базовата линия от 15 процента, според информационен лист на ЕС, който очертава споразумението.