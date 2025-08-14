IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
САЩ са изпратили на ЕС предложение за съвместно изявление за търговската сделка

Двете страни договориха рамката на споразумението на 27 юли, но САЩ още не са намалили митата за автомобилите, стоманата и алуминия

20:30 | 14.08.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

САЩ са споделили с Европейския съюз (ЕС) предложение на текст за съвместно изявление за търговската сделка, съобщава Politico, като се позовава на говорител на Комисията.

„Радвам се да потвърдя, че получихме текст от САЩ с техните предложения за приближаване до финализирането на документа, така че ще го разгледаме“, коментира говорителят на ЕК по въпросите на търговията Олоф Гил на пресконференция.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен договориха рамка на споразумението на 27 юли в Шотландия. Тя предвижда вносът от ЕС в САЩ да се облага с 15% мито. Други аспекти на сделката обаче все още не са ясни.

САЩ все още не са намалили митата за автомобилите от 27,5%, както беше обявено, на 15%. Стоманата и алуминият от ЕС също така се облагат все още с мито от 50%.

„Ще имаме известен ангажимент както на техническо, така и на политическо ниво с нашите американски колеги и ще продължим работата в този смисъл. Трябва да повторя, че сме напълно ангажирани с финализирането на това съвместно изявление и готовността му за четене от всички вас възможно най-скоро“, посочва Гил.

„Ще го обсъждаме, докато стигнем до окончателен текст, и се надявам, че скоро ще го постигнем“, добавя той, като не е дал прогнозен график за процеса.

Очаква се съвместното изявление да бъде политическа декларация от няколко страници, която да постави основите на пътна карта за по-нататъшни търговски преговори, а не пълноценно, обвързващо търговско споразумение.

Митата върху фармацевтичните продукти и полупроводниците засега остават нулеви. САЩ обаче започнаха разследване дали тези сектори не трябва да бъдат обложени с нови мита. Те няма да надвишават базовата линия от 15 процента, според информационен лист на ЕС, който очертава споразумението.

Последна актуализация: 19:40 | 14.08.25 г.
икономиката на ЕС икономиката на САЩ
