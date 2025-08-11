Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи търговското примирие с Китай с още 90 дни, стабилизирайки търговските връзки между двете най-големи икономики в света, съобщава Bloomberg.

Примирието, в рамките на което САЩ и Китай се споразумяха да ограничат увеличението на митата и да облекчат ограниченията за износа на редкоземни магнити и определени технологии, трябваше да изтече във вторник.

Преговарящите от двете страни постигнаха предварително споразумение миналия месец в Швеция, а съветниците на президента изразиха оптимизъм, че той ще го одобри.

Удължаването ще облекчи опасенията около подновяването на търговската война, която заплашва да задуши търговията между САЩ и Китай. Ескалацията между Вашингтон и Пекин по-рано тази година разтърси световните финансови пазари.

Това дава и на страните повече време да обсъдят други нерешени въпроси, като например митата, свързани с трафика на фентанил, опасенията на САЩ относно китайските покупки на санкциониран руски и ирански петрол и разногласията около американските бизнес дейности в Китай.

Удължаването може също да проправи пътя на Тръмп към визита в Китай, където да се срещне с президента Си Дзинпин в края на октомври, приблизително по време на международна среща в Южна Корея, на която американският лидер вероятно ще присъства.

По-рано тази година Тръмп увеличи митата върху китайските стоки, а Пекин отговори със същото. Американските мита върху китайския внос в крайна сметка достигнаха 145%, като Китай ограничи достъпа до магнити, които са от решаващо значение за американските производители. Двете страни постигнаха 90-дневно примирие през май, при което САЩ намалиха митата си за Китай до 30%, докато Пекин намали таксите върху американски стоки до 10% и се съгласи да възобнови износа на редкоземни елементи.

Готовността на Тръмп да преговаря с Китай предизвика опасения сред експертите по национална сигурност, които смятат, че той не желае да предприеме мерки срещу най-големия геополитически съперник на САЩ. Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc. постигнаха споразумения с администрацията на Тръмп за осигуряване на експортни лицензи, като се съгласиха да плащат 15% от приходите си от продажбите на определени китайски чипове за изкуствен интелект на правителството на САЩ.