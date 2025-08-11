Тръмп: Аз дадох на Украйна Javelin, които спряха руските танкове към Киев

Американският президент Доналд Тръмп потвърди намерението си да се срещне с руския си колега Владимир Путин в Аляска. По време на брифинг в Белия дом, посветен на контрола, който поема Националната гвардия над Вашингтон, републиканецът посочи, че няма да сключва сделка с руснаците за края на войната, защото това е работа на Украйна и Русия.

По време на своя коментар Тръмп беше категоричен, че не е "мек" с Русия, припомняйки, че е наложил санкции срещу "Северен поток 2", които са спрели проекта, както и че е въоръжил украинската армия с противотанковите ракети Javelin, с които са спрени колоните с танкове към Киев. "Те трябваше да са в Киев за четири часа по магистралата", заяви американският президент.

"Искам прекратяване на огъня, очаквам конструктивен диалог. Искам да видя максимални усилия от двете страни", допълни още Тръмп, въпреки че украинският президент Володимир Зеленски няма да участва в срещата в Аляска. Той обаче беше категоричен, че ще говори с него преди и след срещата с Путин и очаква, че следващата среща ще бъде между Путин и Зеленски, както е възможно и неговото участие, ако е необходимо.

Американският президент с насмешка отбеляза, че Зеленски не се нуждае от одобрение в Конституцията, за да воюва, но има нужда от него, за да подпише предаване на територия.

Украинският президент е гарант за изпълнението на Конституцията (както повечето държавни глави в западната правна система), а в нея е описана териториалната цялост и независимост на Украйна. Промяната на границите със сила е нарушение на международното право и статута на ООН, а промяната на териториалната цяло е възможно само след референдум.

Украйна е готова на прекратяване на конфликта по линията на съприкосновението, но без международно признание на окупираните територии за руски. Според множество публикации в информационните агенции, позоваващи се на свои високопоставени източници, Русия е предложила Украйна да се изтегли от Донбас в замяна на прекратяване на огъня. Сега Доналд Тръмп заяви, че ще се наложи "обем на територии", но и внесе нов нюанс - този обмен ще е наложителен, за да бъде "изправена" фронтовата линия, минаваща в момента през средата на населени места (някои от които изравнени със земята, като например Часов Яр). "Ще се постарая да върна ценни за Украйна територии", допълни още Тръмп.

Тръмп не отхвърли възможността за нови наказателни мита за купувачите на руски енергоресурси. Преди дни САЩ наложиха допълнителни мита от 25% на Индия заради покупките на руски петрол.