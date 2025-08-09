Доналд Тръмп забрави за новите санкции срещу Русия, ще се срещне с Путин в Аляска

След изтичането на крайния срок (8 август) за прекратяване на военните действия, санкции или други мерки срещу Русия не бяха наложени, но американският президент Доналд Тръмп съобщи, че ще се срещне с руския си колега Владимир Путин на 15 август в Аляска. Мястото е натоварено с много символика - през 1867 година Русия продава Аляска на САЩ за сумата от 7,2 млн. долара. Това са годините след Кримската война, когато руската икономика страда от липсата на средства. Само след десетилетие в Аляска е открито злато и започва т.нар. "златна треска", а също така и там са едни от най-големите находки на петрол в САЩ в последните десетилетия.

По време на брифинг в Белия дом, след като стана гарант за мирния договор между Азербайджан и Армения, Тръмп анонсира и някои териториални отстъпки, които Украйна и Русия ще трябва да направят, за постигането на мир. "Ще има размяна на територии в полза на двете страни", заяви той и допълни, че президентът на Украйна Володимир Зеленски трябва да е готов да "подпише нещо".

Според CBS News украинският президент Володимир Зеленски също може да участва на срещата в Аляска. Тръмп не изключва възможността за тристранни разговори, но Кремъл е категорично против.

Медийните спекулации

Още преди изявлението за териториални отстъпки водещи медии публикуваха планове за регулиране на военния конфликт, позовавайки се на свои източници. Според Bloomberg предложението ще включва изтеглянето на украинските войски от Донецка и Луганска област в замяна на замразяване на бойните действия в Запорожка и Херсонска област по линията на съприкосновението.

Досега Русия очакваше Украйна да ѝ предаде пълния контрол над четирите области, тоест и областните градове Херсон и Запорожие, както и укрепената линия Словянск - Костянтинивка (Донецка област). Военните анализатори от Института за изучаване на войната (ISW) оцениха, че за да постигне това по военен път Русия ще трябва да положи големи и дългогодишни усилия.

Не става ясна съдбата на териториите в Сумска и Харковска област, които Русия превзе в опит да създаде буферна зона, както и местата в Миколаевска област, които все още държи.

Според The Wall Street Journal условието на Русия е изтегляне на украинските части от Донбас, което ще спре бойните действия. Втората фаза са преговори между САЩ и Русия за изготвяне на мирен план, който след това ще бъде представен на Украйна.

Украински медии съобщават, че страната е готова на прекратяване на бойните действия и замразяване по линията на съприкосновението в четирите области. Всички териториални въпроси обаче трябва да бъдат дискутирани едва след прекратяване на бойните действия, без окупираните области да бъдат международно признати за руска територия.

Русия окупира Крим и големи части от Луганска и Донецка област още през 2014 година и 2015 година. За три години и половина от пълномащабната война все още не може да превземе Донбас в административните му граници, но завладя големи части от Херсонска и Запорожка област. Дори и най-близките съюзници на Русия днес не са признали Крим за руска територия.

Според украинския Център за борба с дезинформацията Русия се опитва да убеди в информационното пространство, че прекратяването на войната е договорено без Киев. По тази причина и в медиите се публикуват различни варианти и планове за това, макар че в действителност текат съвсем различни процеси.

Володимир Зеленски: Има шанс поне за прекратяване на огъня

Обединени сме около разбирането, че има шанс поне за прекратяване на огъня, коментира украинският президент Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1262-ия ден от началото на пълномащабната война. "Всичко зависи от точния натиск срещу Русия. Само тя трябва да спре войната, която започна", допълни той и посочи, че е в постоянна връзка със САЩ. "От своя страна нашите партньори разговарят непрекъснато със САЩ", каза Зеленски.

"Санкциите могат да помогнат", заяви украинският президент, визирайки мирните преговори и факта, че руската икономика се намира в тежко състояние, което не може да бъде скрито.

Среща на съюзниците

В WSJ отбелязват, базирайки се на свои източници, че Украйна и европейските съюзници не вярват в намеренията на Русия да прекрати войната - за тях срещата и подготовката около нея цели само избягването на санкциите. Русия ще предложи невъзможни за приемане условия на Украйна и ще я обвини, че не желае края на войната, с което да накара САЩ да оттеглят подкрепата си за Киев.

Според Axios ще има и среща между САЩ, Украйна и някои европейски съюзници във Великобритания, но не става ясно на какво ниво ще са разговорите. Според изданието тя е планирана още по време на общия телефонен разговор, който проведоха Тръмп, Зеленски и неназовани европейски лидери (вероятно британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц), както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, след срещата на Путин с представителя на Белия дом Стив Уиткоф на 6 август.

Подновяването на бойните действия след изтегляне на ураинските военни от Донецка област пък ще даде много предимства на Русия, посочват военните анализатори от ISW. Там се намира една от най-добре укрепените украински защитни линии между градовете Словянск, Краматорск, Дружкивка и Костянтинивка, както и много логистични хъбове на украинската армия. Русия не успя да премине през тази линия дори и в първите месеци на войната, когато Украйна все още нямаше подкрепата с оръжие от Запада.

Украйна и Русия продължават да си разменят въздушни удари

Интензивните дипломатически усилия не спряха нито бойните действия, нито въздушните удари, които си разменят двете воюващи страни. Руското Министерство на отбраната съобщава за над 160 унищожени дрона от 17 часа на 8 август до 5 часа на 9 август, от които 31 над Курска, 26 над Брянска и 24 над Орловска област.

Унищожени са още 17 дрона над Азовско море и 7 над Крим. Има съобщения за нови попадения в региони на окупирания полуостров, където са разполжени системи за противовъздушна отбрана, както и за взривове край военните бази "Саки" и край Новофедоровка.

От военното разузнаване на Украйна (ГУР) съобщиха, че са анализирали отново данните от атаката по Крим в нощта срещу 7 август и са усановили, че един от унищожените радари е "Енисей", който е част от най-модерната система за ПВО на Русия - С-500 "Прометей". Радарът обаче е съвместим и със системите С-400.

Украинскотите ВВС съобщават за вълни с дронове към Сумска, Харковска и Донецка област (към Краматорск и Словянск), както и ракетни атаки към южните части на страната. Местните власти съобщават за разрушения и пострадали след атаки с дронове в Харковска област. Има информация и за щети от ракетен удар в промишлено предприятие в Днипро.

Опитите за обкръжаването на Покровск продължават

Покровското направление остава най-горещата точка на фронтовата линия, става ясно от сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Там са регистрирани 71 битки. Военни наблюдатели съобщават, че руснаците опитват да пробият защитата, облечени в цивилни дрехи или с украински опознавателни знаци, което е военно престъпление. Превземането на Покровск ще отвори пътя към защитната линия Словянск - Костянтинивка.

Интензивни остават боевете в Лиманското направление, където са регистрирани 24 директно бойни сблъсъци, както и към Торецк. Украинците държат още позиции в Часов Яр и дори има данни за връщане на някои позиции. Русия опитва да окупира града вече повече от две години и на 1 август съобщи, че той под неин контрол, но това съобщение не се потвърждава от данните от фронтовата линия.

Продължава и операцията на украинските военни в Курска област, а атаките в Сумска област намаляват, сочат още данните на ВСУ. В този район са регистрирани 12 битки, а руснаците са обстрелвали украинските позиции с 38 управляеми авиационни бомби. Украинският проект DeepState съобщава за окупацията на две села в Донецка област - Новохатско и Толстой.

Като цяло ВСУ съобщава за 163 атаки през миналото денонощие. Русия е извършила и 74 въздушни удара със 122 управляеми авиационни бомби, както и повече от 6300 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места.