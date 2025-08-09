Обърка ли се Уиткоф и има ли Русия нова тактика след 11 години опити да превземе Донбас?

Американският представител на Белият дом Стив Уиткоф е разбрал погрешно руския президент Владимир Путин по отношение на условията за прекратяване на бойните действия в Украйна, пише германското издание Bild, позовавайки се на свои източници.Според тях европейските съюзници са били много изненадани от това, което им е съобщил Уиткоф след срещата.

Почти комично, но според публикацията Путин е заявил, че иска изтеглянето на украинците от Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област, каквито са исканията на Кремъл за последната година, но Уиткоф е разбрал погрешно и е приел позицията на Путин за отстъпка - изтегляне на Украйна от Донецка и Луганска област, в замяна на изтеглянето на руснаците от Запорожка и Херсонска област. Официално информация от срещата на Уиткоф и Путин няма, но президентът Доналд Тръмп посочи пред журналисти, че двете страни ще трябва да направят взаимни териториални отстъпки, които няма да са лесни.

Bloomberg, The Wall Street Journal, The New York Times и други водещи световни агенции публикуваха варианти при обсъжданията за мирни планове, позовавайки се на свои източници. Те посочват именно варианта с взаимното изтегляне на войските, но нямаше яснота дали Русия е съгласна на изтегляне от целите Запорожка и Херсонска област, или пък само на прекратяване на огъня по линията на съприкосновението.

Според тях позицията на Украйна е прекратяване на огъня по линията на съприкосновението и тогава преговори за територията. Украинският президент Володимир Зеленски вече призна, че Украйна няма сили да си върне окупираните земи по военен път, като единственото, с което не е съгласен са териториални отстъпки и международно признание на окупираните територии за руски.

"Украинците няма да предадат земята си на окупаторите", заяви в остро изявление той, след думите на Тръмп за взаимни отстъпки. Украинският президент посочи, че в Конституцията на Украйна се разглежда въпросът за териториалната цялост на страната и тя може да бъде решена само след референдум, а не едностранно от президента (който е гарант на изпълнението на Конституцията) или от Върховната Рада.

"Дори и тези, които подкрепят Русия, знаят, че тя извършва зло. Ние няма да наградим Русия за това, което върши", посочи още Зеленски.

Окупацията на Крим не спря настъплението на Русия в Украйна

Според публикации в социалните мрежи през целия ден украинският президент е съгласувал позиции с европейските си съюзници, разговаряйки с най-приближените до Тръмп лидери - британският премиер Киър Стармър и финландския президент Алексанъдр Стуб, както и с най-близките си съюзници френският президент Еманюел Макрон и датския премиер Мете Фредриксен. Преди ден той разговаря многократно и с германския канцлер Фридрих Мерц.

Украйна прие всички искания на президента Доналд Тръмп, всички формати на примирие, но само един човек се противопоставя на прекратяването на войната, заяви Зеленски във вечерното си обръщение в 1263-ия ден от началото на войната. Той допълни, че на различни нива непрекъснато Киев е непрекъснато в комуникация със САЩ, макар и невинаги това да е публично.

Украинският президент припомни, че за Украйна предаването на земи без бой с благословията на Запада не е ново. Световната общност не реагира на окупацията на Крим през 2014 година, макар и да бяха въведени някои санкции, но като цяло връзките с Русия и Владимир Путин не бяха прекратени. Това позволи след това окупацията на части от Донбас, а през 2022 година - и на началото на пълномащабната война.

Новата тактика на Русия на бойното поле в Донбас

Изтеглянето на украинските военни от Донецка област като условие за спиране на бойните действия и без допълнителни ангажименти за мирен договор, е изключителна възможност за Русия, пише в анализ Института за изучаване на войната (ISW) на базата на публикациите в различни медии. Руснаците се приближават до най-укрепената линия на отбрана в областта - защитния пояс от 50 километра по магистралата Н-20 - между Словянск и Краматорск на север и Дружкивка, Олексиево-Дружкивка и Костантинивка, които оформят южната част на този пояс.

Това е линия, която Украйна укрепи след април 2014 година, след като отвоюва региона от Русия. От ноември 2014 година обаче Киев загуби контрол върху Донецк и в момента Крамотрск служи като административен център на Донецка област.

Фронтовата линия в Донецка област. Схема: ISW

Още в първите месеци на пълномащабната война - март и април 2022 година, когато Украйна все още нямаше военна подкрепа от Запада, Русия пробва без успех различни тактики да пробие този пояс. Но опитите за окупацията на Словянск или преминаване през Изюм, когато руснаците влязоха в Харковска област, не дадоха резултат, посочват още от ISW.

Военните анализатори са категорични, че изтеглянето на украниците от тази укрепена линия и от хъбовете на армията в района, ще спести на руснаците дълги години на битки в опити на окупация на областта в административните ѝ граници. Русия ще бъде в много изгодно положение, ако бойните действия бъдат подновени и предложението за мирни преговори изглежда именно такова - даващо възможност за прегрупиране и удобни позиции към Харковска и Днипропетровска област, и особено за превземането на Харков, който Русия определя като "руски град".

В ISW не смятат, че Русия би спазила каквото и да е мирно споразумение, ако има неясни гаранции за Украйна.

Последното голямо завоевание на Русия в Донецка област е Авдиевка - през пролетта на 2024 година. Оттогава тя окупира села и малки населени места и се придвижва бавно напред. Сега опитва различни тактики за превземането на Покровск, което е още една стъпка напред към защитния пояс на украинците. Но макар и хвърляйки максимални усилия, вече близо година няма успех с окупацията на Покровск, а повече от две години се опитва да превземе съседните градове Часов Яр и Торецк.