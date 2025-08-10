IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Съветникът на Доналд Тръмп за дигиталните активи напуска поста си

Бо Хайнс оглавяваше инициативите на Белия дом в сектора от началото на годината

17:04 | 10.08.25 г.
Бо Хайнс. Снимка: Bloomberg
Бо Хайнс, ръководител на Съвета на президентските съветници по дигитални активи към администрацията на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че напуска поста си и се завръща в частния сектор, предаде Ройтерс.

Хайнс, който от началото на годината оглавяваше инициативите на Белия дом в сектора, публикува в платформата X, че за него е било "чест" да служи в администрацията и да работи съвместно със съветника по изкуствен интелект и криптовалути Дейвид Сакс.

През юли работна група, ръководена от Хайнс и включваща представители на администрацията, представи позицията на Тръмп относно регулациите на дигиталните активи и призова Комисията по ценни книжа и борси (SEC) на САЩ да изготви нова регулаторна рамка в тази правна област.

Назначението на Хайнс последва разпореждане на президента Тръмп, издадено малко след встъпването му в длъжност през януари, с което беше създадена крипто работната група като част от обещанието му за преформулиране на политиката на САЩ в сектора.

Хайнс е известен привърженик на наскоро приетия законодателен акт, създаващ регулаторна рамка за стейбълкойните, обвързани с щатския долар. Законът (GENIUS Act) бе подписан от президента миналия месец и се смята за важна стъпка към масовото използване на дигитални активи за разплащания.

Бо Хайнс два пъти безуспешно се е кандидатирал за Конгреса от щата Северна Каролина, допълва Ройтерс.

(БТА)

