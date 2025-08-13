IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Засега САЩ избягват скъпа ескалация на търговските войни с останалия свят

След въвеждането на "реципрочните мита" китайските стоки стават малко по-равнопоставени

Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

От 7 август влязоха в сила новите мита на САЩ, част от които бяха предложени в определения като Деня на свободата  2 април. С някои от водещите си търговски партньори Вашингтон постигна споразумения и договорените ставки са различни - 10% (за Великобритания), 15% (за страните от ЕС),  25% за Индия (която получи и наказателни мита от 25% заради покупките на руски петрол).

Новите т.нар. "реципрочни мита" намаляват негативния ефект от високите ставки за китайските стоки, достигащи 40%, пише аналитичното звено на ING. Експертите посочват, че Китай и САЩ удължават "примирието си" и до митата ще останат стабилни, макар и по-високо, поне до ноември. А намалената разлика с митата на конкурентите ще подкрепи вноса на китайски стоки.

Реално нивото на инфлацията през юли показва, че на този етап тежестта на новите мита е поета от корпорациите - основните вносни продукти не поскъпват значително през юли и инфлацията изглежда по-скоро под контрол.

В същото време и износът на Китай е устойчив и макар и САЩ да остава основен пазар за производителите, Пекин успя да намери алтернативи и някои от най-силно растящите категории на износа не разчитат на САЩ.

Като цяло износът на Китай към САЩ е намалял с 12,5% на годишна база в периода януари - юли 2025 година, като през второто тримесечие спадът е по-съществен - 23,3%.

Сега Китай и САЩ си дадоха още 90 дни да дооформят своята търговска сделка. Досега има някои пробиви - например при редкоземните елементи, които бяха един от ключовите моменти в спора между двете държави. През май след по-строгия контрол на износа стойността на китайския износ достигна 92,8 млн. долара, но се възстанови до 197,8 млн. долара през юни.

Изглежда, че президентът Доналд Тръмп успя да постигне примирия в търговските си войни, които започна на 2 април. Но това далеч не е всичко на този фронт и ескалация може да бъде очаквана. Например Вашингтон предупреди ЕС, че ще повиши ставката от сегашните 15% до 30%, ако общността не изпълни ангажимента си да купува американски газ (за 750 млн. долара) или няма инвестиции (на стойност 600 млн. долара).

Тръмп заплашва и с наказателни мита купувачите на руски петрол и освен Индия Бразилия получи допълнителни 40% към ставката си. А и не е изключено американският президент едностранно да промени договорките без някаква особена причина, допълват от ING.

Коментари

zelka007turbo
преди 2 часа
хАмериканците си пълнят бюджетният дефицит !! Светът нема кво да негодува !! От развитите икономики те събират най-малко данъци спрямо БВП , пък харчат колкото другите . И второ , трябва да озаптят малко вътрешното търсене , щото един гараж баш в центъра на Ню Йорк вече струва колкото пет етажна кооперация в София със все паркоместата , гаражите и магазините . Пък разликата в стандартите и качеството на живот не е кой знае колко , да не напиша че туканка е една идея по-спокойно ... :)))
