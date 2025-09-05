Тръмп предупреди за „доста съществени“ мита за чиповете, но не и за компании като Apple

Американският президент Доналд Тръмп повтори предупреждението, че скоро ще наложи „доста съществени“ мита върху вноса на полупроводници от компании, които не преместват производството си в САЩ, но ще пощади фирми като Apple, които разширяват инвестициите си в страната, съобщава CNBC.

Тръмп направи коментарите в четвъртък вечерта по време на вечеря в Белия дом с повече от две дузини лидери на големи технологични компании, включително главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук, Марк Зукърбърг от Meta и главният изпълнителен директор на Oracle Сафра Кац.

„Обсъдих го с хората тук, чипове и полупроводници, и ще наложим мита на компаниите, които не се включват“, каза президентът.

„Много скоро ще наложим мито. Вероятно сте чули, че ще наложим доста съществено мито, или не толкова високо, но доста съществено мито.“

Миналия месец по време на събитие с Кук Тръмп заяви, че ще наложи 100% ставка върху вноса на полупроводници, като ще освободи от нея продуктите на компании, които преместят производството си в САЩ. Тогава Apple се ангажира да инвестира допълнителни 100 млрд. долара в инициатива за местно производство в допълнение към обявените от Apple през февруари 500 млрд. долара.

По време на събитието в четвъртък Тръмп отбеляза, че „Тим Кук ще бъде в доста добра форма“ по отношение на потенциалните вносни мита.

САЩ работят от много години за преместване на веригата за доставки на полупроводници в страната. От 2020 г. най-големите компании за полупроводници в света, като TSMC и Samsung Electronics, са вложили стотици милиарди долари за изграждане на заводи в САЩ.

По този начин се очаква тези големи компании за полупроводници да получат изключения от потенциалните мита на Тръмп. Въпреки това много аспекти на митата и изключенията за компании, които инвестират в САЩ, остават неясни.

Тръмп не даде много подробности в четвъртък, като просто каза, че „ако те идват, строят, планират да дойдат, няма да има мито“.

През останалата част от вечерята технологичните лидери, от Сам Алтман от OpenAI до съоснователя на Google Сергей Брин, изляха похвали върху президента за неговите пробизнес и AI позиции.

Изпълнителният директор на Tesla Илон Мъск, който имаше публичен спор с Тръмп през юни тази година, не присъстваше на вечерята. Въпреки това той заяви в социалната си медия X, че е бил поканен, но не е могъл да присъства и че ще изпрати представител.

Преди вечерята първата дама Мелания Тръмп изнесе реч заедно с висши служители от администрацията на Тръмп и изпълнителни директори на технологични компании по време на втората среща на Работната група на Белия дом за образование в областта на изкуствения интелект.

Първата дама подчерта важността на изкуствения интелект за образованието и напредъка на Америка, но заяви, че „трябва да управляваме растежа на изкуствения интелект отговорно“.