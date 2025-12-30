Цените на жилищата в САЩ бележат най-слабия си ръст от 13 г. през октомври

Цените на жилищата в САЩ са нараснали през октомври с най-бавния си годишен темп от над 13 години насам, сочат данни на правителството. Това е знак, че достъпността на жилищния пазар, който отдавна изпитва затруднения, се подобрява, предава Ройтерс.

Федералната служба за жилищно финансиране съобщи, че цените на жилищата са нараснали с 1,7% през октомври спрямо същия период на миналата година, след като нараснаха с 1,8% през септември, според ревизираните към повишение данни. Това е най-малкият годишен ръст на цените на жилищата от март 2012 г., когато те за първи път започнаха да се повишават след петгодишен спад, породен от световната финансова криза.

На регионално ниво годишните промени в цените варират от спад с 0,7% в Средния запад до ръст с 5,3 на сто в Средния атлантически регион.

Ръстовете на цените на жилищата сега бледнеят пред тези непосредствено след пандемията от Covid-19, когато посвеместните политики за работа от вкъщи тласнаха имотния пазар към треска за пазаруване, а цените на жилищата се повишаваха с годишни темпове от близо до 20%.

На месечна база цените на жилищата в САЩ са се повишили с 0,4% през октомври след ревизиран надолу спад от 0,1% през септември.

По-голямото предлагане на обяви в по-голямата част от страната дава на купувачите по-голямо пронтранство за преговори с продавачите, което укротява ръста на цените, отбелязва Bloomberg. Но не много купувачи са имали интерес към сключване на сделка.

Макар че лихвите по ипотечните кредити леко намаляха през трите месеца до октомври, те останаха над нивото от 6%. Опасенията от рецесия и отслабващият трудов пазар доведоха и до по-малък брой сделки.

Чикаго оглавява индекса с годишен ръст на цените от 5,8%, следван от Ню Йорк с повишение от 5% и Кливланд с 4,1%.

Цените са намалели най-много в Тампа с годишен спад от 4,2%, а жилищата в Далас, Маями и Финикс също са поевтинели.