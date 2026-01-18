Казакс от ЕЦБ: Европа вече е "във война" с Русия

Централните банкери не бива да бъдат „наивни“ да смятат, че Европа вече не е „във война“ с Русия и централните банки трябва да се подготвят за допълнителна ескалация, предупреди членът на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Мартинс Казакс в истервю за Financial Times, цитирано от Bloomberg.

Въпреки че конфликтът не се случва „физически на наша територия“, кибератаките и саботирането на подводни кабели в Балтийско море означават, че Европа трябва „да бъде устойчива да се справи с това“, каза Казакс в интервюто, публикувано от изданието в неделя.

Ако страна членка на еврозоната се изправи пред военен конфликт, това може да предизвика „проблеми с финансовата стабилност“ и да засили опасенията относно устойчивостта на дълга, коментира Казакс, но подчерта, че подобни рискове са „маргинални“ и Европейският съюз може да се справи с тях.

Европа може да намали опасността от пряк конфликт с Русия, като подкрепи Украйна така, че Москва „да не спечели“, и като укрепи военните си сили, за да действат като спирачка, отбеляза Казакс пред FT.

Той е кандидат за заместник на Луис де Гиндос като заместник-председател на ЕЦБ, след като мандатът на испанеца изтече през май.

Макар че финансовите министри от еврозоната си поставят за цел да вземат решение в понеделник, необичайно големият брой номинирани означава, че може да е нужно още време. След това избраният от тях кандидат ще бъде подложен на изслушване пред Европейския парламент, а Управителният съвет на ЕЦБ също ще бъде консултиран. Лидерите на ЕС ще имат окончателната дума за назначението.