Какво може да означава мирен план за Украйна за бума на отбранителния сектор в Европа?

Възходът на европейските акции в областта на отбраната не е приключил независимо дали държавните ръководители ще намерят начин да сложат край на войната в Украйна или не, казват пазарни наблюдатели, цитирани от CNBC.

Във вторник Axios съобщи, че Вашингтон и Москва подготвят тайно мирно споразумение, а някои медии съобщават, че пробивът може да предстои. Според някои съобщения обаче споразумението може да принуди Украйна да направи отстъпки от териториите, които са били завзети от Русия след пълномащабното ѝ нашествие в началото на 2022 г., и да се откаже от част от оръжията си.

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли преди време идеята, че страната му ще предаде територии на Русия, за да се сложи край на войната.

Докато тази седмица се носеха слухове, държавният секретар на САЩ Марко Рубио прибегна към социалната мрежа Х, за да изясни напредъка по мирния план за Украйна.

„За да се сложи край на сложна и смъртоносна война като тази в Украйна, е необходим обширен обмен на сериозни и реалистични идеи“, заяви той в публикация късно в сряда.

„И постигането на траен мир ще изисква и двете страни да приемат трудни, но необходими отстъпки. Ето защо разработваме и ще продължим да разработваме списък с възможни идеи за прекратяване на тази война, базирани на мнения и на двете страни в този конфликт“, допълни Рубио.

Европейските акции в сектора на отбраната отбелязаха спад след публикуването на съобщенията, въпреки че европейските пазари като цяло показаха признаци на възстановяване след четиридневни разпродажби. Между понеделник и сряда индексът на аерокосмическия и отбранителния сектор в Европа отписа 3,8% преди да се възстанови в четвъртък и да добави над 2% в търговията в Лондон.

Индексът е отбелязал ръст от над 50% от началото на годината, след като европейските правителства и НАТО се ангажираха да увеличат значително разходите си за отбрана. Очаква се ангажиментите да подобрят финансовите резултати на европейските компании, като компаниите с регионални централи вече отчитат рекордни поръчки и огромен ръст на приходите.

Силен ръст на отбраната

Въпреки нестабилността тази седмица на фона на нарастващите съобщения, че мирното споразумение може да е предстоящо, пазарни наблюдатели коментират пред CNBC, че европейският отбранителен сектор има потенциал за растеж независимо от това колко дълго ще продължи войната в Украйна.

Майкъл Фийлд, главен стратег по акциите в Morningstar, коментира пред CNBC, че инвеститорите трябва да погледнат отвъд шума и да подходят към отбраната в дългосрочна перспектива.

„Портфейлите им с поръчки са препълнени. Презапасяването е налице. Дори ако войната в Украйна приключи утре, на страни като Германия ще им отнеме десетилетие, за да се запасят отново с всички оръжия, които са дали на Украйна, и това не включва всички други лоши неща, които се случват в света“, допълва той.

Според Ukraine Support Tracker на института в Кил, който беше актуализиран за последно през октомври, страните членки и институциите на ЕС са заделили общо над 65 млрд. евро за военна подкрепа за Киев. Само Германия е предоставила 17,7 млрд. евро, сочат данните.

Фийлд посочва също, че европейските страни се готвят за разходи за сигурност, което според Morningstar, ще донесе допълнителни ползи на големи компании като Rheinmetall, чиито акции вече поскъпнаха двойно от началото на годината, и британската BAE Systems.

„Има множество структурни попътни ветрове, които влияят на индустрията. Това е средносрочна и дългосрочна история, а не краткосрочна и не смятаме, че пазарът все още оценява това в пълна степен“, казва той.

Фийлд твърди, че въпреки огромния растеж, наблюдаван сред големите европейски компании за отбрана тази година, акциите им имат още потенциал за растеж.

„Те не са като компаниите за изкуствен интелект, а продават физически продукти, така че е трудно да си представим как днес те струват много повече, отколкото преди година“, казва Фийлд. „Но ако погледна по-голямата част от имената, всички те все още са много привлекателни в този момент“, допълва той.

Бил Фарбър, управляващ директор на инвестиционната банка Brown Gibbons Lang & Company, казва, че всяко споразумение вероятно ще доведе до краткосрочна нестабилност в сектора, но е малко вероятно да постави отбранителните компании на нов път.

„Малката вероятност за дългосрочно мирно споразумение може първоначално да спре силния ръст на акциите на компаниите за отбрана в НАТО и да забави поръчките и производството на различни ракети/оръжия“, казва Фармър в имейл до CNBC. „Но считам, че страните от НАТО са ангажирани да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП. Това увеличение би помогнало да се възпрат бъдещи настъпателни действия от Русия, Иран и Китай“, допълва той.

„Всяко забавяне в производствените поръчки вероятно ще пренасочи вниманието към финансиране на модернизирането на веригите за доставки и капацитета, създавайки по този начин нови възможности за инвестиции“, счита Фармър.

Междувременно Клер Титмарш, анализатор на отбранителния сектор в компанията Rathbones, казва пред CNBC, че въздействието на мирно споразумение ще зависи от условията на сделката.

„Предвид сегашната позиция на Русия, сделка, която напълно елиминира риска от бъдеща агресия, изглежда малко вероятна“, отбелязва тя.

Анализатори заявиха преди време пред CNBC, че европейските страни ще продължат да усещат необходимостта да се защитават от Русия дълго след края на войната в Украйна.

„След всичко, което се случи с нашествието в Украйна и агресивния ни съсед на изток, ми е трудно да си представя, че дори и да постигнем приемливо примирие или мирно споразумение с Украйна, правителствата ще отстъпят и ще кажат, че всичко е приключило“, казва Микаел Йохансон, главен изпълнителен директор на шведския гигант в областта на отбраната Saab, в интервю за CNBC към края на юли.

Но независимо от резултата според Титмарш структурните фактори, които стоят зад европейските разходи за отбрана, ще останат непроменени. Те включват десетилетия на недостатъчни инвестиции, стремеж към стратегическа автономия, необходимост от модернизация и ангажимента на НАТО да увеличи целите за разходите за отбрана, отбелязва тя.

„Предизвикателствата при набирането на кадри също ускоряват инвестициите в автоматизация и безпилотни системи, което гарантира устойчиво търсене на отбранителни способности независимо от евентуално мирно споразумение между Русия и Украйна“, добавя Титмарш.