Германия ще осигури на Украйна далекобойни ракети, но без публична информация

В последните месеци и седмици се водят интензивни преговори с украинското правителство за предоставяне на ракети с голям обсег на действие, заяви германският канцлер Фридрих Мерц по време на брифинг с шведския си колега Улф Кристершон в Берлин. "Мога да кажа, че ще направим всичко възможно украинската армия да получи въоръжение, имащо съответстващите далекобойни действия, включително и произведено в самата Украйна", допълни още той на въпрос за предоставяне на ракети Taurus за Киев.

Дeбатите за осигуряването на тези ракети се водят вече години и досега Германия се е въздържала от предаването им с мотив да не предизвика ескалация на войната. Решението е политическо, защото военните в страната имат положително становище за предаването на тези ракети.

Сега Мерц каза, че този въпрос няма да бъде публично дискутиран и една от причините е да бъде оказан и "допълнителен натиск към Русия". След последната си среща с американския президент Доналд Тръмп украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че са се разбрали въпроси за далекобойни ракети да не бъдат коментирани публично.

Преди дни Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за първи път от дълго време използваха американски ракети ATACMS на територията на Русия. Преди седмици и Великобритания съобщи, че ще предостави своите ракети Storm Shadow без ограничения за ползването им.

Фридрих Мерц отбеляза по време на брифинга си в Берлин, че зимата в Украйна вече е започнала, а Русия увеличава атаките по енергийната инфраструктура и нарече ракетните удари "терористична война срещу цивилното население". Той каза също, че съветници по външна политика и членове на администрацията му са в ежедневен контакт със САЩ за постигане на дипломатическо решение, но също така и че не очаква да има резултат от тези усилия в краткосрочен план.

Зеленски: Няма да даваме награди на Русия

"Русия трябва да разбере, че няма да има награда за войната и убийствата, и Русия не трябва да получи възможността да започне нова подобна война - срещу Украйна и срещу която и да е държава в региона", каза украинският президент Володимир Зеленски по време на визитата си в Анкара. Той коментира още, че се надява на активизиране на дипломатическите усилия с помощта на Турция и САЩ за прекратяване на войната и постигане на справедлив мир.

Турция подкрепя териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, отбеляза и турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Той обърна внимание, че през май в Истанбул Украйна и Русия са подновили диалога след три години прекъсване и се надява страната му да бъде платформа за договаряне на прекратяване на огъня и преговори за справедлив и траен мир.

Според публикации в Ройтерс, Axios и Financial Times Зеленски е получил от представителя на Белия дом Стив Уиткоф план за мир, разработен съвместно с руския представител в преговорите - ръководителя на руския Фонд за благосъстояние Кирил Дмитриев. Текстовете са "дежавю" за Украна и предвиждат пълната капитулация на страната - отстъпване от Донбас, който ще бъде обявен за демилитаризирана зона, намаляване на армията наполовина, забрана за далекобойни оръжия, признаване на руския език за официален в контролираните от Киев земи, както и връщането на руската православна църква.

САЩ ще признаят окупираните територии за руски, макар и да не изискват същото от Киев. Вашингтон никога не призна за част от СССР Прибалтийските страни. Досега от Белия дом не са коментирали нищо около изтеклата в медиите информация. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отбеляза, че в Москва не са получавали никакъв план от САЩ.

Русия не отстъпва от своите първоначални искания за капитулацията на Украйна

Институтът за изучаване на войната (ISW) отбелязва, че представеният план по същество не се различава от исканията на Москва при преговорите в Истанбул през април 2022 г., а тогава положението на Украйна беше много по-лошо - с руски войски, достигнали до покрайнините на Киев, без подкрепа на Запада и без мащабно развилата се след това военна индустрия. Според военните анализатори Москва опитва непрекъснато да убеди Запада, че руската победа е неизбежна и не отстъпва от своите искания.

Украйна обаче показа, че това не е така - през 2022 г. освободи 50% от окупираните територии и в следващите години сдържа напредъка на руската армия, пише още ISW.

Американски високопоставени военни са на посещение в Киев

Министърът на сухопътните сили на САЩ Дан Дрискол и началникът на Генералния щаб на американската армията Ранди Джордж са в Киев за срещи на различни нива, като се очаква по-късно днес (20 ноември) да разговарят и с президента Зеленски. Очаква се към тях да се присъедини и командирът на американската армия в Европа ген. Крис Донахю.

Донахю беше последният американски войник, който се качи в транспортния самолет на американската армия, изтегляща се от Афганистан през 2021 г. Неговата снимка на летището "Хамид Карзай" беше разпространена официално от Пентагона, а за много анализатори тя ще остане символът на унизителното изтегляне на САЩ от Афганистан след 20-годишна военна операция.

Снимка: Army Master Sgt. Alex Burnett, Министерство на войната на САЩ

Това са най-високопоставените американски военни, които публично посещават Украйна след идването на власт на американския президент Доналд Тръмп, посочва ВВС. Според медията основната тема на разговорите ще бъде ситуацията на бойното поле и възможностите за прекратяване на огъня. "Президентите Зеленски и Тръмп се разбраха за спиране на конфликта по линията на съприкосновението и има споразумения за гаранции за сигурност", казва още източник на CBS по повод визитата.

Руска ракета Х-101 целенасочено удари жилищна сграда в Тернопил

Видеа в социалните мрежи показват един от резултатите от масивната въздушна атака над Украйна в нощта срещу 19 ноември. На тях се вижда как ракета Х-101 удря целенасочено по жилищна сграда в Тернопил. Загинали при нощния удар са 25 души, а опасенията на спасителите са, че под развалините има още хора - за 26 все още няма информация. Над 100 са пострадалите при атаката.

Руски военни кореспонденти посочват, че ракетата е ударена от ПВО, но е видно, че тя не променя траекторията на своя полет.

В руските канали в Telegram се разпространяват и снимки от унищожени ракети ATACMS в горска местност във Воронежка област. Според украински военни анализатори обаче показаната част е всъщност корпусът на касетъчен модел на ракетата, а бойната глава преди удара се отделя. Според геолокализирани данни целите са били военната база "Балтимор" и полигонът "Погоново".

В нощта срещу 20 ноември има данни за нови удари по рафинерията в Рязанска област. Вечерта на 19 ноември на границата между Пермска и Свердловска област се взривиха цистерни с газ, което блокира движението по жп инфраструктурата в региона. Има подозрения за диверсия.

Руските части се прегрупират в Покровското направление

Руските части се прегрупират в Покровското направление, казват украински военни и обръщат внимание, че продължава украинската операция по укрепване на фланговете. Има данни за опити за укрепване на руските части в северните части на града. Русия атакува Мирнохрад с авиационни бомби, отбелязват руските военни кореспонденти. Данните на ВСУ показват известно намаление на активността на бойните действия - към 22 часа на 19 ноември са регистрирани 55 атаки, а в свързаното Олександривско - 12, което е почти наполовина от дните с най-голяма интензивност на боевете в този район само преди седмица.

Активни са бойните действия още и в Костянтинивското направление, където ВСУ съобщава за 25 атаки, както и в Лиманското направление (17 атаки). Има данни за активиране на бойните действия в Краматорското направление и 8 битки към 22 часа на миналото денонощие след дни без бойни действия в предишите седмици.

Като цяло данните на ВСУ към 22 часа на 19 ноември показват, че активността се засилва и са регистрирани 193 атаки. Русия е извършила и 35 въздушни удара с 52 авиационни бомби, както и 2900 артилерийски обстрела. Използвала е и 2200 fpv-дрона.