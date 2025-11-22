Европа настоява, че има още работа по мирния план на Тръмп за Украйна

Европейските политически лидери заявиха, че мирният план на САЩ за Украйна изисква „допълнителна работа“, което отразява дълбоки опасения, че последното предложение на американския президент Доналд Тръмп предлага твърде много отстъпки на Русия, пише Bloomberg.

Лидерите, към които се присъединиха и съюзниците им от Г-7 Канада и Япония, се противопоставиха на идеята, че границите на Украйна могат да бъдат променени със сила, и на предложените от САЩ ограничения върху размера на украинската армия.

„Следователно вярваме, че проектът е основа, която ще изисква допълнителна работа“, изтъкват европейските лидери в общо изявление. „Готови сме да се ангажираме, за да гарантираме, че бъдещият мир е устойчив“, добавят тя.

Според условията, предложени от САЩ по-рано тази седмица, Украйна ще трябва да изтегли войските си от части от Донбас, които Русия не е успяла да окупира напълно. Районът ще се превърне в неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната за руска. Москва също така ще получи де факто признание над Крим, Луганск и Донецк. По-голямата част от останалата фронтова линия, включително в Херсон и Запорожие, ще бъде на практика замразена.

Тръмп даде срок до четвъртък на Украйна да приеме плана му и заплаши да спре доставките на оръжие и разузнавателна информация, ако Киев откаже.

Скоростта, с която Белият дом се опитва да прокара предложението, шокира Украйна и нейните съюзници. Предизвикателството пред европейските и други съюзници на Украйна е да се опитат да забавят крайния срок на Тръмп за Деня на благодарността и да постигнат по-благоприятни условия за Киев.

Сериозни опасения

„Възползваме се от тази възможност, за да подчертаем силата на нашата продължаваща подкрепа за Украйна“, изтъкват европейските лидери, добавяйки: „Ще продължим да координираме тясно действията си с Украйна и САЩ през следващите дни“.

Украинският президент Володимир Зеленски подчерта сериозните си опасения в петък.

„Сега е един от най-трудните моменти в нашата история“, заяви той във видео обръщение към нацията. „Украйна може да се изправи пред труден избор – или загуба на достойнството си, или загуба на ключовия си партньор“, подчерта Зеленски.

Изявлението беше направено след разговори в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка, на която присъстваха множество лидери, включително британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони и френският президент Еманюел Макрон. Те също така отхвърлиха исканията, които САЩ се опитват да наложат както на НАТО, така и на Европейския съюз (ЕС).

„Повтаряме, че прилагането на елементи, свързани с Европейския съюз и НАТО, ще изисква съгласието съответно на членовете на ЕС и НАТО“, посочват лидерите.

Украйна ще получи гаранция за сигурност от САЩ, за която Вашингтон ще бъде компенсиран. САЩ също така ще получат 50% от печалбата от предприятие, използващо замразени руски активи за възстановяване и инвестиции в Украйна, и ще влязат в икономическо партньорство с Москва, след като санкциите бъдат отменени.

Съветници по националната сигурност от САЩ, Украйна, Германия, Франция и Великобритания ще се срещнат в Швейцария, за да обсъдят предложенията.