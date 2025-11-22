Украйна е в надпревара с времето да преработи плана на Уиткоф и Дмитриев

ЕС, САЩ и Украйна, на ниво съветници, ще работят денонощно, за да преправят договора от 28 точки, представен преди ден от Вашингтон на Украйна. Това са се договорили украинският президент Володимир Зеленски и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, става ясно от публикация на сайта на украинското президентство.

В него се отбелязва, че в Киев уважават усилията на американския президент Доналд Тръмп да прекрати войната в Украйна и възприемат позитивно всяко реалистично предложение. Според Financial Times Украйна има време до 27 ноември, за да приеме плана. От САЩ са заплашили, че в противен случай ще прекратят споделянето на разузнавателна информация. Според анализатори това е по-голяма заплаха за Киев дори и от спирането на доставките на оръжия - те помагат за планиране на защитни действия, следене на ракети и дронове по време на въздушни атаки на Русия.

САЩ вече ограничиха тези данни през март, което значително влоши ситуацията на бойното поле и стана причина за прекратяване на операцията на Украйна в Курска област. Тези действия на Вашингтон подкопаха и доверието, което имаха европейските съюзници.

От офиса на украинския президент събщават още, че Зеленски е обсъдил предложения от САЩ план от 28 стъпки с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Преди ден Зеленски съобщи, че е получил от САЩ план за прекратяване на войната. Текстовете изтекоха малко преди това и според публикациите техен автор са представителят на Белия дом Стив Уиткоф, заедно с руския представител Кирил Дмитриев.

Руският президент Владимир Путин съобщи по време на заседание на Съвета за сигурност, че планът е разработен от него и президента на САЩ Доналд Тръмп по време на срещата им в Аляска. Вашингтон обаче не го е представил официално досега, защото Украйна не е искала край на войната. Путин каза, цитиран от пресцентъра на Кремъл, че планът, макар и изменен от август, може да стане част от мирните споразумение с Украйна.

Доналд Тръмп коментира пред медии в Белия дом, че има начин войната в Украйна да бъде прекратена и тя е Зеленски да приеме плана. В противен сулучай Украйна ще се побори още, но "зимата ще бъде студена", допълни той.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви категорично, че Украйна няма да приеме условията, които нарушаван нейната независимост и суверенитет. В плана се придвижда отказ от територии, които Киев още контролира (Донбас) и международно признаване на окупирани области за руска територия. Киев няма да има правото да кандидатства за членство в НАТО, ще съкрати армията си наполовина и няма да има право да използва определено въоръжение.

Възстановяването на Украйна ще се ръководи от САЩ, но с пари от ЕС и замразените руски активи, сочат още предложенията на Вашингтон. Те не са съгласувани нито с Украйна, нито с европейските партньори, които обаче се предвижда да вземат активно участие в американските планове. В интервю за Fox News Тръмп обяви, че Украйна така или иначе ще загуби Донбас, затова не смята, че предаването на територия може да е проблем.

Според Axios в предложението са записани гаранции от САЩ срещу нова агресия на Русия, но те са доста мъгляви и ще се приложат при "значително, умишлено и продължително въоръжено нападение". Мерките при тези случаи ще бъдат взимаи от американския президент след консултации с НАТО, европейските съюзници и Украйа, и могат да включват и използването на въоръжена сила, предоставяне на разузнавателна и логистична помощ, икономически и дипломатически действия и други стъпки, счетени за необходими.

Украинският президент съгласува своите позиции по плана, приписван на Уиткоф и Дмитриев, с лидерите на Великобритания, Германия и Франция. По-късно разговаря и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и с председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

От офиса на германския канцлер съобщиха, че малко преди отпътуването си за Южна Америка за форума на Г-20 Фридрих Мерц е разговарял с Доналд Тръмп. Днес той отложи всички свои ангажименти, за да обсъди ситуацията около мирния план с европейските лидери и Украйна, посочи Bloomberg.

Според агенцията ЕС и неговите лидери ще използват възможността да поговорят с представители на Г-20 за мира в Украйна.