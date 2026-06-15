Търсенето в IT сектора се измества към опитни кадри с експертиза в AI

Българският технологичен сектор преминава през фундаментална трансформация, движена от изкуствения интелект. Нови данни разкриват динамична картина на пазара на труда в сектора, където продуктивността расте в пъти, но достъпът за нови кадри става все по-труден. Това коментира Георги Иванов, основател и изпълнителен директор на Noble Hire, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Един от най-тревожните изводи е все по-труднодостъпният вход за начинаещи. Според Иванов секторът прави „стратегическа грешка“, като ограничава стажантските програми и junior позициите.

„Младшите специалисти са най-засегнати. Това не е отсега, а от последните 7-8 години – виждаме, че много малко компании дават шанс на млади хора. Дори вече виждаме, че средно ниво служители с 3-4 години опит започват да изпитват трудности да си намерят работа“, отчете той.

Търсенето се измества категорично към опитни кадри с подчертани меки умения, лидерски качества и експертиза в работата с AI инструменти.

Средната нетна заплата в IT сектора в България през 2026 г. възлиза на 3400 евро. Това представлява значителен скок спрямо края на 2021 г.

„Ако средното увеличение на заплатите спрямо предишното ни проучване в края на 2021 г. е около 60%, то при ролите, свързани с изкуствен интелект, машинно обучение и дейта сайънс, покачването е около 100% и дори малко повече“, посочи Иванов.

Средният годишен темп на растеж на възнагражденията се задържа стабилен около 10% въпреки охлаждането на глобалния технологичен пазар спрямо бума по време на пандемията.

Разликата в доходите между началните и лидерските позиции остава сериозна. Докато младшите специалисти (Juniors) започват с нетни нива около 1500 евро, топ мениджмънтът заема върха на класацията. Възнагражденията за средно ниво специалисти е 3000 – 4000 евро.

Проучването отчита 21% разлика в заплащането между София и Варна, въпреки че стандартът на живот в двата града се изравнява. В същото време 42-43% от заетите работят изцяло дистанционно, което позволява на кадри от градове като Монтана или номадски хъбове като Банско да получават „софийски“ заплати.

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