Има ли добър начин за обръщане на Brexit?

Десет години, след като Великобритания гласува за напускане на Европейския съюз (ЕС), стана модерно да се казва, че просто трябва да продължим или пък Лондон да отмени това решение.

Повечето избиратели са съгласни, че това е била лоша идея, а обещаната нирвана на неограничена свободна търговия изглежда смешна днес в един тръмпистки свят, пише Роза Принс за Bloomberg.

Според изчисления на Bloomberg Brexit е изтрил между 2% и 4% от брутния вътрешен продукт (БВП) на Великобритания.

Няма обаче съгласие как би изглеждало едно събиране на ЕС и Великобритания. Не се водят и разговори за компромисите, необходими за възстановяването на съюза.

Представители на управляващата Лейбъристка партия говорят за нови отношения с ЕС, но какво означава това? Какви сценарии биха могли да бъдат приемливи политически, както във Великобритания, така и в Брюксел? Макар че известно пренастройване изглежда неизбежно предвид съжаленията и от двете страни, няма яснота относно това какво означава натискането на бутона за рестартиране на отношенията.

Мозъчният тръст UK in a Changing Europe обобщава различните варианти на по-тесни връзки, както по отношение на икономическата печалба, така и на суверенитета. Основният извод е, че колкото повече се сближават двете страни, толкова това ще е по-добре за бизнеса и търговията и толкова по-зле за самоопределянето.

Въпреки възхода на „Regrexit“, политическите сметки остават мъчителни. Всяко възприятие за недемократичен заговор за заобикаляне на резултата от референдума през 2016 г. би задълбочило политическото разделение между постиндустриалните региони и крайбрежни градове на Острова, които гласуваха за напускането на ЕС, и проспериращите региони от Обединеното кралство, които искаха да останат в блока. Имиграцията все още е токсичен въпрос.

Не е чудно, че Анди Бърнам, узурпаторът от Лейбъристката партия, който иска да детронира премиера Киър Стармър, действа внимателно, като се опитва да спечели частичните избори, които биха го върнали в парламента. Той се изправя срещу кандидата от Reform UK, партията, която води в националните анкети, основана от главния привърженик на Brexit Найджъл Фараж.

В микрокосмоса се оформя повторение на референдума 10 години след събитието.

Който и да надделее, спорът за дълбочината на бъдещите отношения на Великобритания с ЕС ще продължи. Спорове има и между държавите членки на блока, някои от които биха искали да накажат разкаялият се Лондон, който гравитира около идеята за връщане в лоното на Съюза.

Лейбъристката партия почти сигурно ще участва в следващите избори с обещание за рестартиране на отношенията с Брюксел. Вероятните ѝ коалиционни партньори също са проевропейски настроени.

Ето и сценариите:

Повторно присъединяване към ЕС

Ефект за БВП - +3-5%.

Суверенитет: Подчинен на всички закони на ЕС, с право на глас.

Имиграция: Свободно движение на хора в рамките на блока.

Отбрана: Достъп до фонда за отбрана „Действия за сигурност за Европа“ на стойност 150 млрд. евро.

Продуцентите на популярната сапунена опера от 80-те години на XX век „Далас“ осъзнали, че са допуснали грешка, като са убили героя Боби Юинг, така че сезон по-късно представили междинните събития просто като кошмар на жена му.

Великобритания и ЕС могат също да опитат да се престорят, че Brexit никога не се е случвал и Лондон да бъде допуснат пак като пълноправен член. Според мозъчния тръст това може да увеличи британския БВП с 3-5%.

ЕС вероятно би подкрепил връщането на Великобритания в ЕС с уговорки. Германия би приветствала участието на Лондон в отбраната, докато Франция може да поиска санкция. Брюксел винаги е предпазлив към „избор на най-добрия вариант“ от страна на Великобритания.

Предвид нестабилността около лейбъристкото правителство Брюксел би могъл да се опита да извлече „премия за реформи“ за по-тесни отношения. Това би обвързало евентуална бъдеща администрация на Фараж така, че да не може да си тръгне отново. Някои смятат, че това може дори да включва присъединяване на Великобритания към еврозоната като цена за повторно влизане в блока.

При всички случаи е малко вероятно Великобритания да получи същите благоприятни условия, на които се радваше при членството си. Това е проблем за британците – подкрепата за повторно присъединяване е 55%, но според данни на YouGov спада до 35% без привилегиите за членството.

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