Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се задържа на ниво над 1250 пункта в сесията в понеделник.

Бенчмаркът отбеляза минимален ръст от 0,02% до 1250,61 пункта.

С минимален ръст от 0,01% затвори и BGTR30, който достигна 1054,81 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 се понижи с 0,3% до 216,09 пункта. Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT спадна с 0,89% до 231 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,07% до 113,6 пункта.

Оборотът на борсата достигна близо 3,7 млн. евро, като близо 3,6 млн. евро се формираха от сделки с инструментите, търгувани на основен пазар.

Акциите на „Софарма“ са лидер по оборот с над 1,9 млн. евро, следвани от „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с близо 335 хил. евро, „Адванс Терафонд“ с над 173,1 хил. евро и „Софарма имоти“ с над 128,5 хил. евро.

ФНИБ е най-търгуваната акция със 113 сделки, следвана от „Химимпорт“ с 53, „Софарма“ с 50, „Сирма Груп Холдинг“ с 23 и „Адванс Терафонд“ с 21.

От акциите в състава на SOFIX с най-силен ръст затвориха тези на „Илевън Кепитъл“ – с 3,06%, следвани от „Сирма Груп Холдинг“ с 2,53% и „Доверие Обединен Холдинг“ с 2,35%.

Същевременно акциите на ФНИБ поевтиняха с 4,3%, на „Уайзър Технолоджи“ – с 2,82%, а на „Шелли груп“ – с 0,83%.

„Агрия Груп Холдинг“ е най-поскъпващата акция от BGBX40 с 4,2% ръст, следвана от „Илевън Кепитъл“ с 3,06% и „Градус“ с 2,61%. „Алкомет“ е най-губещата акция от индекса със спад от 8,39%, следвана от „Синергон Холдинг“ с 6,12% и „Чайкафарма“ с 6,04%.

От акциите в beamX тези на „Ай Ти Еф Груп“ поевтиняха с 0,71%, при останалите търгувани в сесията нямаше отчетена промяна.