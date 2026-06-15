Новината за примирието между САЩ и Иран засили оптимизма на борсите в Европа

Предварителното споразумение между САЩ и Иран окрили голяма част от основните европейски борсови индекси, които приключиха сесията с ръстове.
Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 напредна с 0,25% до 634,81 пункта.
Германският измерител DAX се повиши с 1,09% до 24 903,42 пункта.
Френският показател CAC отчете ръст от 0,4 на сто до 8384,01 пункта.
Британският индекс FTSE записа спад от 0,39 на сто до 10 430,62 пункта.
Очаква се споразумението между САЩ и Иран да бъде подписано в петък. Американският президент Доналд Тръмп посочи през уикенда, че очаква сделка всеки момент.
Той заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен отново в петък и добави в публикация в социалната платформа Truth Social, че времето е необходимо „за целите на разчистване на мини“. В по-ранна публикация Тръмп заяви, че ограниченията за корабоплаването, наложени от Иран, в Ормузкия проток и американската морска блокада срещу Иран ще бъдат отменени едновременно и незабавно.
Междувременно Тръмп предупреди Франция да отмени „данъка върху продажбите“ в технологичния сектор от 3% или ще ѝ наложи мита от 100% върху вноса в САЩ на вината и шампанското ѝ. Американският президент отправи заплахата преди срещата на върха на Г-7 тази седмица в Евиан-ле-Бен, Франция.
„Поисках (от президента Еманюел Макрон) да не облага американските компании, ако го направят, няма да имам друг избор освен да наложа мито от 100% върху всичкото шампанско и вина, което излиза от Франция“, заяви Тръмп.
Във фокуса на пазарите бяха и данните за търговията в Европа. Еврозоната отчита дефицит от 1 млрд. евро в международната търговия със стоки през април, според данни на Евростат. За сравнение, през април 2025 г. е отчетен излишък от 8,7 млрд. евро, като голямата разлика се дължи основно на повишаването на енергийния дефицит и свиването на излишъка по отношение на търговията с машини и превозни средства.
Търговският дефицит на ЕС е в размер на 7,1 млрд. евро през април, докато в същия месец на миналата година е отчетен излишък от 7,3 млрд. евро.
Акциите на Rheinmetall поевтиняха с 4,6 на сто, докато тези на SAP поскъпнаха с 2,08 на сто.
Цената на книжата на Renault се повиши с 3,71%, след като стана ясно, че френската автомобилна група ще разработи военно превозно средство в партньорство с компанията за отбранителни технологии Thales. Проектът се основава на индустриалното ноу-хау на Renault и технологиите за комуникации на Thales, като целта е да се създаде многофункционално превозно средство, което може да бъде произведено бързо на оптимална цена.