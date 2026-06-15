Новината за примирието между САЩ и Иран засили оптимизма на борсите в Европа

Предварителното споразумение между САЩ и Иран окрили голяма част от основните европейски борсови индекси, които приключиха сесията с ръстове.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 напредна с 0,25% до 634,81 пункта.

Германският измерител DAX се повиши с 1,09% до 24 903,42 пункта.

Френският показател CAC отчете ръст от 0,4 на сто до 8384,01 пункта.

Британският индекс FTSE записа спад от 0,39 на сто до 10 430,62 пункта.

Очаква се споразумението между САЩ и Иран да бъде подписано в петък. Американският президент Доналд Тръмп посочи през уикенда, че очаква сделка всеки момент.

Той заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен отново в петък и добави в публикация в социалната платформа Truth Social, че времето е необходимо „за целите на разчистване на мини“. В по-ранна публикация Тръмп заяви, че ограниченията за корабоплаването, наложени от Иран, в Ормузкия проток и американската морска блокада срещу Иран ще бъдат отменени едновременно и незабавно.

Междувременно Тръмп предупреди Франция да отмени „данъка върху продажбите“ в технологичния сектор от 3% или ще ѝ наложи мита от 100% върху вноса в САЩ на вината и шампанското ѝ. Американският президент отправи заплахата преди срещата на върха на Г-7 тази седмица в Евиан-ле-Бен, Франция.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 15 юни.

„Поисках (от президента Еманюел Макрон) да не облага американските компании, ако го направят, няма да имам друг избор освен да наложа мито от 100% върху всичкото шампанско и вина, което излиза от Франция“, заяви Тръмп.

Във фокуса на пазарите бяха и данните за търговията в Европа. Еврозоната отчита дефицит от 1 млрд. евро в международната търговия със стоки през април, според данни на Евростат. За сравнение, през април 2025 г. е отчетен излишък от 8,7 млрд. евро, като голямата разлика се дължи основно на повишаването на енергийния дефицит и свиването на излишъка по отношение на търговията с машини и превозни средства.

Търговският дефицит на ЕС е в размер на 7,1 млрд. евро през април, докато в същия месец на миналата година е отчетен излишък от 7,3 млрд. евро.

Акциите на Rheinmetall поевтиняха с 4,6 на сто, докато тези на SAP поскъпнаха с 2,08 на сто.

Цената на книжата на Renault се повиши с 3,71%, след като стана ясно, че френската автомобилна група ще разработи военно превозно средство в партньорство с компанията за отбранителни технологии Thales. Проектът се основава на индустриалното ноу-хау на Renault и технологиите за комуникации на Thales, като целта е да се създаде многофункционално превозно средство, което може да бъде произведено бързо на оптимална цена.