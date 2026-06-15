Подобряват се нагласите на международните инвеститори към БФБ

Пазарната ликвидност на Българската фондова борса (БФБ) показва значително подобрение, съпроводено от по-висока активност и увеличен брой сделки, както и засилен интерес от чуждестранни инвеститори. Това коментира Владимир Дживага, мениджър „Връзки с клиенти“ във Freedom24 България, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

По данни на БФБ общият брой сделки на регулирания пазар се увеличава от 18 300 през четвъртото тримесечие на 2025 г. до 31 600 през първото тримесечие на 2026 г., което представлява ръст от 73% на тримесечна база. Само при акциите са реализирани около 22 000 сделки през първото тримесечие, което е сред най-силните скокове в ликвидността на българския пазар през последните години.

„Виждаме постепенно подобряване на нагласите на международните инвеститори към България, а активността се увеличава, като има вече нови участници на пазара и ясно изразена положителна тенденция в ликвидността“, коментира Дживага.

Паралелно с това двойното листване на български компании на чуждестранни борси допълнително повишава видимостта на пазара.

„След листването на компании като Shelly Group и Sirma Group има много запитвания от чуждестранни инвеститори, които търсят информация и показват интерес към българския пазар, защото виждат потенциал“, допълни гостът.

Дживага посочи, че Българската фондова борса се намира в период на силна динамика - индексът SOFIX отчита значителен ръст през последните години и се стабилизира около 1200 пункта след продължително възходящо движение. По думите му основните двигатели са влизането в еврозоната, подобрената ликвидност и повишеният интерес от чуждестранни инвеститори.

Водещият индекс SOFIX отчита едни от най-силните си периоди за последните години, подкрепен от фундаментални фактори и засилена пазарна активност, като според официалната статистика на БФБ индексът се повишава със 7-8% през последното тримесечие на 2025 г. и добавя още 5,5% след първото тримесечие на 2026 г., повишавайки се от 1072 до около 1220 пункта за приблизително шест месеца.

Ключов фактор за движението е влизането в еврозоната, но не единствен.

„Основният фактор е влизането ни в еврозоната, защото премахва валутния риск и структурните бариери пред чуждестранните инвеститори, но също така влияние оказват добрите резултати на българските компании и ниските лихви по депозитите“, коментира събеседникът.

Сред водещите сектори на Българската фондова борса се открояват технологичните компании, индустриалните предприятия и финансовият сектор, които продължават да привличат интерес от инвеститори. Ролята на експортно ориентираните компании и стабилните банкови печалби също остава ключова за пазара.

„Индустриалните компании също се възползват от силния износ и инвестициите в производство, а банковият сектор традиционно остава стабилен с много високи печалби“, допълни Дживага.

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