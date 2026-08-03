Петролът поевтинява с оптимизма около евентуално споразумение между САЩ и Иран*

Цената на петрола се понижава в понеделник, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че в понеделник ще започнат нови преговори между САЩ и Иран. Това засили оптимизма, че двете страни могат да постигнат споразумение за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 5,21% до 83,35 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 6,06% до 79,54 долара за барел.

Тръмп каза още, че е отменил планирана мащабна атака срещу Иран по молба на съюзници в Близкия изток, включително Саудитска Арабия, които са го призовали да даде шанс на дипломатическо решение.

Пазарните движения в понеделник следват дни на ескалиращо напрежение, през които САЩ заплашиха да нанесат „много тежък“ удар по Иран в опит да сложат край на конфликт, който вече навлиза в шестия си месец. Ограниченото предлагане, породено от войната, повиши цените на горивата, засилвайки опасенията от нов инфлационен натиск и разклащайки доверието на инвеститорите.

„Ако получим конкретни новини за мирно споразумение или, още по-важно, за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, можем да станем свидетели на силно възстановяване на пазарите“, коментира Ник Туидейл, главен пазарен анализатор в AT Global Markets.

„Засега изглежда, че волатилността ще остане висока на различните пазари, особено след като темата за изкуствения интелект (AI) продължава да доминира при акциите”, добавя той.

Според управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева все още съществува риск петролният шок в Близкия изток да тласне световната икономика към рецесия, макар че ефектът би бил ограничен, ако Ормузкият проток бъде отворен отново в близко бъдеще.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.