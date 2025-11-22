Весела Чернева: САЩ искат Европа да поеме всички разходи по възстановяването на Украйна

Очаква се Европа да плати възстановяването на Украйна след края на войната с Русия, както стана ясно от плана „Уиткоф-Дмитриев“. Това заяви пред БНР Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика.

"От плана, който (Стив) Уиткоф предложи, се очаква Европа да плати за цялото удоволствие. Включително възстановяването на Украйна, от което (Донад) Тръмп се надява да направи големи печалби. Тези пари трябва да дойдат от европейците. Изглежда, че на Европа отново се гледа като на куче–касичка, което няма реална политическа роля", подчертава Чернева.

По думите ѝ Украйна не може да бъде изолирана. „Ще видим активни дипломатически усилия в следващите дни“, посочи тя.

Според Чернева може да се очакват алтернативни европейски предложения на плана „Уиткоф-Дмитриев“.

Тя е категорична, че руският държавен лидер Владимир Путин не желае да участва в преговори.

„Говорим за предложение, което да удовлетворява руските искания, а другата страна – Украйна и нейните съюзници да се съгласят и да приемат предложението“, изтъква Чернева.

Тя подчерта ролята на гаранциите за сигурност на Украйна, за които "някак си не става дума", а именно от тях зависи дали споразумението ще бъде трайно и ще предотврати следваща война.

"Гаранциите за сигурност не могат да бъдат просто политически договор. Те трябва да имат сериозен военен механизъм, който да стои зад тях", категорична е Чернева.

И Уиткоф, и Тръмп залагат на общи положения, но когато се влезе в детайли, може да се окаже, че предложението съвсем не е приемливо, колкото изглежда за Москва в момента, коментира експертът.

Крайно време е всички да се дадат сметка, че трансатлантическият алианс не съществува в политическото въображение на настоящата американска администрация, подчертава Чернева.

"Сигурността на Европа не е първи приоритет на Доналд Тръмп. Няма нужда да говорим толкова за разрив, колкото за реализъм, за правилна преценка на възможностите, които Европа има“, коментира още Чернева.

Според нея репарационният заем е най-бързият и най-безболезненият начин за набиране на средства. Вторият е теглене на европейски заем, а третия – отделяне на средства от бюджетите на страните членки. Репарационният заем изглежда "най-евтин", тъй като използва замразените активи на Русия като гаранция.

Чернева отбеляза, че атаките към Зеленски са от няколко страни.

"Изходът от тези преговори няма да бъде оптимален, но ако има шанс за спиране на огъня и за договаряне на мир, който да е траен, такъв тип мир може би е възможен в следващите седмици, но ще изисква смелост и отстъпки“, прогнозира експертът.