IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Весела Чернева: САЩ искат Европа да поеме всички разходи по възстановяването на Украйна

Изглежда, че на Стария континент отново се гледа като на куче–касичка, което няма реална политическа роля, посочва заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика

11:32 | 22.11.25 г. 2
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Очаква се Европа да плати възстановяването на Украйна след края на войната с Русия, както стана ясно от плана „Уиткоф-Дмитриев“. Това заяви пред БНР Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика.

"От плана, който (Стив) Уиткоф предложи, се очаква Европа да плати за цялото удоволствие. Включително възстановяването на Украйна, от което (Донад) Тръмп се надява да направи големи печалби. Тези пари трябва да дойдат от европейците. Изглежда, че на Европа отново се гледа като на куче–касичка, което няма реална политическа роля", подчертава Чернева.

По думите ѝ Украйна не може да бъде изолирана. „Ще видим активни дипломатически усилия в следващите дни“, посочи тя.

Според Чернева може да се очакват алтернативни европейски предложения на плана „Уиткоф-Дмитриев“.

Тя е категорична, че руският държавен лидер Владимир Путин не желае да участва в преговори.

„Говорим за предложение, което да удовлетворява руските искания, а другата страна – Украйна и нейните съюзници да се съгласят и да приемат предложението“, изтъква Чернева.

Свързани статии

Тя подчерта ролята на гаранциите за сигурност на Украйна, за които "някак си не става дума", а именно от тях зависи дали споразумението ще бъде трайно и ще предотврати следваща война.

"Гаранциите за сигурност не могат да бъдат просто политически договор. Те трябва да имат сериозен военен механизъм, който да стои зад тях", категорична е Чернева.

И Уиткоф, и Тръмп залагат на общи положения, но когато се влезе в детайли, може да се окаже, че предложението съвсем не е приемливо, колкото изглежда за Москва в момента, коментира експертът.

Крайно време е всички да се дадат сметка, че трансатлантическият  алианс не съществува в политическото въображение на настоящата американска администрация, подчертава Чернева.

"Сигурността на Европа не е първи приоритет на Доналд Тръмп. Няма нужда да говорим  толкова за разрив, колкото за реализъм, за правилна преценка на възможностите, които Европа има“, коментира още Чернева.

Според нея репарационният заем е най-бързият и най-безболезненият начин за набиране на средства. Вторият е теглене на европейски заем, а третия – отделяне на средства от бюджетите на страните членки. Репарационният заем изглежда "най-евтин", тъй като използва замразените активи на Русия като гаранция.

Чернева отбеляза, че атаките към Зеленски са от няколко страни.

"Изходът от тези преговори няма да бъде оптимален, но ако има шанс за спиране на огъня и за договаряне на мир, който да е траен, такъв тип мир може би е възможен в следващите седмици, но ще изисква смелост и отстъпки“, прогнозира експертът.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 11:32 | 22.11.25 г.
Весела Чернева войната в Украйна Доналд Тръмп Владимир Путин Уиткоф-Дмитриев
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 0 rate down comment 0
xapoznai
преди 11 минути
До: cyclopЗащото става въпрос за геополитика... Сложна работа, не се мъчи... Сведено до махленско ниво - защото Европа има нужда от европейци, от ресурси, от плодородна земя и сигурност. Тез последните са възможни само ако Украина е пълноценен член на ЕС и НАТО. За да е такъв пък трябва да стане атрактивна за хората и защитена от посегателства на империалисти. Също така става въпрос и за международно право, водене на войни, световна репутация и други сложни работи...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 3 rate down comment 3
cyclop
преди 50 минути
ЗАЩО ТРЯБВА НЯКОЙ да поеме разходи по възстановяването на Украйна???
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още