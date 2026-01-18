Германските войници напускат Гренландия след 44-часова мисия

Разузнавателният екип на германската армия, който пристигна в Гренландия в петък, се връща в родината си след 44-часова мисия на арктическия остров, съобщи германският вестник Bild, цитиран от Bloomberg.

15-членният екип трябва да се качи на полет от столицата Нуук в понунощ, съобщи германският вестник, макар да се очакваше, че войниците ще удължат първоначалния си двудневен престой.

Проучването „беше завършено по план“, заяви говорител на Оперативното командване на Бундесвера в изявление по имейл и допълни, че поради метеорологичните условия една от станциите не е могла да бъде посетена.

„Въпреки това бяха получени важни данни, които сега ще ни позволят да координираме възможни съвместни мерки с нашите партньори и в рамките на НАТО да укрепим сигурността в Северния Атлантик и Арктика“, допълни той.

Германия пое водещата роля сред няколко европейски страни, които изпратиха военнослужещи в Гренландия на проучвателна мисия миналата седмица, като страните се опитаха да покажат на американския президент Доналд Тръмп, че гледат сериозни на въпросите, свързани със сигурността.

Франция, Швеция, Норвегия и Великобритания също участваха в планираното учение.

Усилията на Тръмп да получи контрол над Гренландия претърпяха нов обрат в събота, когато той обяви мито от 10% от февруари, което ще нарасне до 25% през юни, за осем европейски страни, включително Германия, за това, че са заявили, че ще проведат символични военни учения на НАТО там в отговор на заплахите на САЩ.

Френският президент Еманюел Макрон, който определи заплахата на Тръмп като „неприемлива“, ще поиска задействането от Европейския съюз на инструмента срещу икономическа принуда – най-силното средство за ответни мерки на блока, в отговор на новите мита, съобщи близък до президента източник в неделя.