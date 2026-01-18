Мъск иска 134 млрд. долара от OpenAI и Microsoft заради "неправомерни печалби"

Илон Мъск иска до 134 млрд. долара от OpenAI ⁠и Microsoft, като твърди, че заслужава „неправомерните печалби“, които те са получили благодарение на неговата подкрепа на ранен етап, става ясно от съдебен документ, внесен в петък и цитиран от Ройтерс.

OpenAI е спечелила между 65,5 млрд. долара и 109,4 млрд. долара от приноса на предприемача милиардер, когато той беше съосновател на тогавашния стартъп от 2015 г., докато Microsoft е спечелила между 13,3 млрд. и 25,1 млрд. долара, отбелязва Мъск в документа, подаден пред федералния съд, преди съдебния процес срещу двете компании.

„Без Илон Мъск нямаше да има OpenAI. Той осигури по-голямата част от първоначалното финансиране, заложи репутацията си и ги научи на всичко, което знае за разрастването на бизнес. Изтъкнат експерт количествено оцени стойността на това“, коментира водещият адвокат на Мъск по процеа Стивън Моло в изявление пред Ройтерс.

OpenAI нарече в изявление това „несериозно искане“ от Мъск и допълни, че то е част от „кампанията му за тормоз“ срещу OpenAI

Microsoft и OpenAI също завеждат дела

През седмицата OpenAI нарече делото „неоснователно“ и част от кампания за „тормоз“ на Мъск. Адвокат на Microsoft заяви, че няма данни, че компанията е „помогнала и подкрепила“ OpenAI.

Двете компании оспориха исканията за обезщетение на Мъск в отделно дело, заведено в петък.

Мъск, който напусна OpenAI през 2018 г. и управлява xAI, конкурент на ChatGPT, твърди, че операторът на ChatGPT, OpenAI, е нарушил основната си мисиа чрез широко отразено преструктуриране в организация със стопанска цел.

Съдия от Оукланд, щата Калифорния, постанови този месец, че съдебното дело ще бъде разгледано от съдебни заседатели, като се очаква да започне през април.

В документа си Мъск твърди, че е допринесъл с около 38 млн. долара, 60% от началните средства за OpenAI, помогнал е за набирането на служители, свързал е основателите с контакти и е придал надеждност на проекта при създаването му.

„Така както инвеститорите на ранен етап в стартираща компания могат да реализират печалби, които са многократно по-големи от първоначалната инвестиция на инвеститора, неправомерните печалби на OpenAI и Microsoft които господин Мъск има право да си възвърне, са много по-големи от първоначалния принос на господин Мъск“, твърди милиардерът.

В документа се посочва, че приносът на Мъск към OpenAI и Microsoft е изчислен от неговия свидетел експерт, финансовия икономист С. Пол Вазан.

Мъск може да поиска наказателни обезщетения и други санкции, включително възможна съдебна заповед, ако съдебното жури намери някоя от двете компании за отговорна, се посочва в документа без да се уточнява формата на съдебната заповед.

В своя съдебен документ OpenAI и Microsoft поискаха от съдията да ограничи това, което експертът на Мъск може да представи пред съдебните заседатели с аргумента, че неговият анализ трябва да бъде изключен, тъй като е „измислен“, „непроверим“ и „безпрецедентен“ и се стреми към „неправдоподобно“ прехвърляне на милиарди от нестопанска организация към бивш дарител, превърнал се в конкурент.

Компаниите оспориха и по-общо цифрите за щетите, посочени от Мъск, като заявиха, че подходът на експерта е ненадежден и може да подведе съдебните заседатели.