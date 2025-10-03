OpenAI: xAI на Мъск заведе дело за кражба на търговски тайни, за да тормози бивши служители

OpenAI твърди, че делото, в което е обвинена в кражба на технология от xAI, е просто поредният опит на Илон Мъск да отклони вниманието от провалите на собствената му компания за изкуствен интелект (AI), пише Bloomberg.

„Неспособна да се сравни с иновациите на OpenAI, xAI заведе това безпочвено дело за търговска тайна“, посочват адвокатите на OpenAI в съдебно заявление в четвъртък. „За да е ясно: OpenAI не се нуждае и не иска ничии – още по-малко на xAI – търговски тайни, за да постигне мисията си.“

Миналата седмица стартъпът на Мъск заведе дело срещу фирмата на Сам Алтман във федералния съд в Сан Франциско, обвинявайки я в привличане на служители и в кражба на интелектуална собственост. Мъск и Алтман, които работиха заедно по основаването на OpenAI преди десетилетие, имат враждебни отношения от миналата година и се впуснаха в множество съдебни спорове.

В рамките на делото за търговска тайна xAI твърди, че OpenAl е наела поне осем служители на Мъск като част от опит за кражба на защитена информация на xAI.

OpenAI иска от федерален съдия в Сан Франциско да отхвърли делото.

„Този ​​случай очевидно е замислен, за да генерира публичност, да тормози и заплашва служителите, които са упражнили правото си да напуснат и да работят другаде в индустрията с изкуствен интелект, и да се опита да възпрепятства по-нататъшното бягство от xAI“, посочват адвокатите на OpenAI.

Представители на xAI не са отговорили веднага на запитването за коментар.