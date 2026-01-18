Киселова: Добре е да бъде запазено хибридното използване на двете технологии за гласуване

Промени в технологията на гласуване не трябва да се правят преди изборите – може да бъде запазено хибридното използване на двете технологии, а прилагането на оптични сканиращи устройства да се отложи за 2027 година. Това каза пред БНР преподавателят по конституционно право и народен представител от парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ доц. Наталия Киселова.

Така, по думите ѝ, и предсрочните парламентарни избори, и президентските ще се проведат по познатата технология.

Неизвестните за изборите са както по отношение на правилата, така и по отношение на субектите и датата им, каза Киселова, като отбеляза, че в медиите се върти информация, която се коментира от всички, че е възможно държавният глава също да участва в изборите.

Според Конституцията, ако президентът и вицепрезидентът решат да се оттеглят и Конституционният съд се произнесе по техните оставки, изпълняващ функциите президент става председателят на Народното събрание, който е и първи в кандидат-листата за служебен министър. „Ако ме питате дали е възможно „три в едно“, освен като кафе, възможно е и като заемане на длъжности“, допълни тя.

Това беше повдигнато като проблем 2023 година, имаше изрично искане от нашата парламентарна група Конституционният съд да го обяви за противоконституционно, защото това не съответства на разделението на властите, допълни доц. Киселова. По думите ѝ благодарение на хората, „които шумно се развеждаха и си вадеха лични чатове и други спомени в миналото в сглобката“, сме в тази ситуация.

Според Конституцията след неуспешно приключилите три проучвателни мандата президентът трябва да проведе консултации с парламентарните групи и по предложния на кандидат за служебен министър-председател да назначи служебно правителство, като процедурата не е обвързана със срок, припомни Киселова. Ако държавният глава започне консултациите с кандидати за служебни министър-председатели, тъй като не всички до момента са отказали, редно е да проведе разговор с всеки един от кандидатите поотделно, след това трябва да направи разговор с парламентарните групи, обясни Наталия Киселова. След като има яснота за състава на правителството, трябва да бъде назначено правителството и да бъдат насрочени избори.

Конституцията казва, че държавният глава, респективно вицепрезидентът, ако едновременно или поотделно се оттеглят, Конституционният съд трябва самостоятелно по отношение на едната и другата оставка да се произнесе. Докато няма решение на КС по отношение на единия или другия, те изпълняват функциите си. Стана известно, че е теоретично е възможно да има и ситуация, при която президентът назначава служебния кабинет, а в същото време е и кандидат в парламентарните избори.

Назарян: Позицията ми за бъдещ служебен премиер остава непроменена

Като председател на 50-ото Народно събрание, имах възможността да изложа аргументите си и позицията ми е последователна и непроменена, а тя е непроменена, защото не са променени аргументите в подкрепа на тази позиция. Това каза председателят на Народното събрание Рая Назарян пред БНР като коментар, че председателят на НС е първият, когото президентът би трябвало да попита дали би приел да бъде служебен премиер.

По думите на Назарян в чл. 99, ал 5 от Конституцията няма йерархическа подредба, но прави впечатление, че една от фигурите се различава от всички останали по един съществен признак и това е фигурата на председателя на НС – той е единственият, който е участник в политическия процес. Председателят на Народното събрание е народен представител като останалите 239 народни представители, които принадлежат към политически формации, каза още тя.

Председателят е издигнат и принадлежи към конкретна политическа формация, която ще участва в изборите, а самият председател ще бъде кандидат за народен представител, включително може да бъде и водач на листата. В този смисъл, когато си участник и да оглавиш едно служебно правителство, чиято роля е съвсем различна, се губят гаранциите за безпристрастност към протичането на изборите, допълни тя.

По думите на Рая Назарян изборът на служебен премиер трябва да бъде безпристрастен и максимално отдалечен от политическия процес. Ако съм служебен премиер и в същото време съм водач на листа от ГЕРБ, какво би било доверието в обществото, попита Назарян и допълни, че възстановяването на обществено-политическия диалог изисква възвръщане на доверие, а то се гради с гаранции и доказателства за честност и безпристрастност. С участието на ярка политическа фигура в изпълнителна власт, която има отношение към организирането на изборите, по никакъв начин не допринасяме за повишаване на доверието или на избирателната активност, добави Назарян.

Би било обществено безотговорно подобно съгласие в тази ситуация, в която е ясно, че трябва да бъдат възстановени и върнати към своята нормалност диалогът и доверието между обществото и политиците. Назарян обърна внимание на това, че когато една институция е толкова фрагментирана, каквато е Народното събрание - с девет парламентарни групи, и те предпоставят изключително силна конфронтация в него, има изключително ниско доверие.

Ако президентът Румен Радев се появи на политическия терен, Назарян смята, че това би променило мисленето, плановете и настроението във всички партии, както и подхода в предизборните им кампании. Важно е да знаем какви са неговите посоки, визия за развитие на страната, хората около него, посланията му, идеологията му, това са важни неща, които към момента са обект на предположения, така че е трудно е да се говори, каза още тя. Винаги в конкурентна среда постигаме най-добрите си резултати и не съм притеснена за ГЕРБ и структурите му, каза Назарян в отговор на въпрос дали появата на Румен Радев на политическия терен би била конкуренция или заплаха за ГЕРБ.

Кампанията, която ще водим, ще бъде много положителна, с много положителни послания и полезни цели, добави Назарян. Важно е каква е визията за България - да бъде модерна, привличаща инвестиции, с повишено доверие, подобряване на живота на хората, развиване на икономиката ни. По думите ѝ след предстоящите избори ГЕРБ ще има повече депутати ,отколкото са имали в последния парламент.

Назарян коментира и промените в Изборния кодекс, припомняйки, че те бяха заложени още в преговорите за съставяне на съвместно управление. В началото на 2025 г. имаше редица внесени законопроекти от различни парламентарни групи, бяха приети на първо гласуване, беше изработен общ законопроект по тези предложения. Въпросът е да бъде гарантирана свободната воля на гражданите. Техническите способи за гласуване са хартия, машина или смесено, но за всеки от тях има недостатъци и могат да се допускат злоумишлени деяния, допълни тя.

Проблем за всеки от вариантите има. Това, което предлага от "Има такъв народ", има предимства – ограничава се недействителният вот, ограничават се софтуерните манипулации, отпада говоренето и подозренията за купуване на цели секции, добави Назарян. Това са предимства, които всички целят и трябва да бъдат постигнати. Ние също търсим гаранция за честността на вота. Възможността за нова технология да бъде внедрена иска време, но това не означава, че не трябва да мислим и действаме в перспектива, допълни тя.

Мирчев: Андрей Гюров е единствената опция, ако искаме Пеевски да няма влияние върху правителството

Друга опция, освен Андрей Гюров като служебен премиер, няма, ако не искаме Пеевски да има влияние върху правителството, каза Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, пред БНР.

По думите му президентът трябва да реши кой ще бъде служебен премиер. Според Мирчев всички, които досега са били в "домовата книга" и са отказали да станат служебен премиер, са били повлиявани от Делян Пеевски. Ако вътрешният министър, главният прокурор, шефът на ДАНС са същите, а премиерът обслужва Пеевски, много трудно ще стигнем до честни и прозрачни избори, каза още Мирчев. В предстоящите консултации при президента, ако той ни попита, ще изразим мнението си, но трябва да е ясно, че това е решение на президента. Познавам Гюров, знам, че е независим, има лице и кураж, и не бих казал, че е свързан с Пеевски, добави той.

На въпрос за евентуална поява на нов политически играч Мирчев каза, че трябва всички, които искрено мислят за страната си, да излязат и гласуват за формация, която искат да промени България. Реалностите са, че подобни очаквания има от доста време, но не мога да ги коментирам като политик, добави той. Каквото и да става, трябва да е ясно, че този престъпен модел, в чиято основа са Борисов и Пеевски, трябва да бъде разрушен, Пеевски трябва да бъде изметен от политиката, допълни Мирчев.

Трябват ни политици, хора по площадите, които да могат да се противопостяват, ако искаме да се разруши престъпният модел, заяви той. Мирчев добави, че искат, когато един политик отиде в телевизионно студио, журналистите да не се притесняват, в националните телевизии да няма празни столчета, новините да бъдат правени по независим начин, а не манипулирани, а сега всеки статус на "ДПС-Ново начало" става част от новините на националните телевизии, докато на други политици статусите не се отразяват по този начин.

(БТА)