Срещата в Давос и сезонът на отчетите ще бъдат във фокуса на инвеститорите тази седмица

Ключови данни за водещите икономики по света очакват инвеститорите през тази седмица, докато сезонът на финансовите отчети за четвъртото тримесечие на миналата година е в разгара си. На този фон започва Световният икономически форум в Давос, Швейцария.

Ето какво ще движи пазарите през следващите дни.

Срещата в Давос

От 19 до 23 януари ще се проведе ежегодната среща на световния политически елит в швейцарския курорт Давос. Фокус на събитието тази година ще бъде американският президент Доналд Тръмп и неговите апетити да поеме контрола над Гренландия. Държавният глава, придружаван от министъра на финансите Скот Бесънт, държавния секретар Марко Рубио и най-голямата американска делегация в историята, ще бъде в европейската държава сред повече от 60 държавни и правителствени ръководители.

Общо над 3000 участници от 130 страни ще вземат участие на събитието, като сред тях ще бъдат и 850 изпълнителни директори и председатели на водещи световни компании.

На дневен ред остава и продължаващата война на Русия в Украйна. Очаква се по време на форума Украйна и САЩ да подпишат икономическо споразумение, насочено към стимулиране на следвоенното възстановяване на европейската страна. Според местните власти възстановяването ще струва 800 млрд. долара за 10 години. Украинският президент Володимир Зеленски също ще присъства лично в Давос.

Ключови данни от Европа

Сред най-важното от Стария континент са докладът за производствената инфлация в Германия през декември и проучването на института ZEW за бизнес условията в страната през този месец, които се очакват във вторник. В същия ден британските власти ще публикуват данни за равнището на безработица през миналия месец.

В сряда ще бъде публикувана информация за нивото на инфлацията във Великобритания през декември, а в петък се очаква докладът за британските продажби на дребно през миналия месец. Планирано е и публикуването на данните за индекса на мениджърите по поръчките (PMI) за производството във водещите европейски икономики и за цялата еврозона.

Икономиката на САЩ

Очаква се достъпността на жилищата да бъде ключова тема за Тръмп по време на речта му в Давос, планирана за сряда. Той обяви няколко предложения за реформи на жилищния пазар, включително забрана големи институционални инвеститори да купуват жилища и указание към Fannie Mae и Freddie Mac да изкупуват ипотечни облигации с цел понижаване на разходите по заемите.

Данните за инфлацията според ценовия индекс на разходите за лично потребление (PCE) за октомври и ноември ще бъдат публикувани в четвъртък, докато Бюрото за икономически анализи продължава да наваксва с отчетите, забавени заради миналогодишното спиране на работата на американската администрация. Предпочитаният от Федералния резерв измерител на ценовия натиск следва публикувания миналата седмица доклад за индекса на потребителските цени, който показа, че инфлацията продължава да се охлажда. Представителите на Фед ще следят внимателно тези данни преди заседанието си следващата седмица, като централните банкери са разделени по въпроса дали да продължат да понижават лихвените проценти.

Сезонът на отчетите

Отчетът и коментарите на ръководството на Netflix, които се очакват във вторник, могат да дадат допълнителна яснота за усилията на стрийминг гиганта да придобие Warner Bros. Discovery – ход, способен напълно за прекрои бъдещето на киното. Netflix не успя да покрие очакванията на инвеститорите в последния си тримесечен отчет заради данъчен удар в Бразилия.

Финансовите си резултати ще представи и Intel, чиито акции рязко поскъпнаха на фона на оптимизма около новия ѝ AI чип за персонални компютри и значителните инвестиции в компанията от правителството на САЩ, Nvidia и други.

GE Aerospace също ще отчете тримесечните си резултати, докато акциите ѝ са близо до исторически върхове, след като последният ѝ отчет показа силно търсене в гражданската и военната авиация. Инвеститорите ще следят внимателно и отчета на United Airlines, след като конкурентът Delta Air Lines публикува по-слаба от очакваното прогноза за печалбата, което доведе до поевтиняване на акциите на авиокомпаниите.

Няколко компании от индекса Dow Jones Industrial Average също трябва да публикуват отчетите си тази седмица, сред които 3M, Johnson & Johnson, Procter & Gamble и Travelers Companies.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

За Азиатско-Тихоокеанския регион седмицата започва с данните за брутния вътрешен продукт (БВП) на Китай през четвъртото тримесечие, както и за индустриалното производство в страната през декември.

В четвъртък се очакват данни за вноса, износа и търговския баланс на Япония през декември, както и за безработицата в Австралия през миналия месец.

В петък ще бъдат оповестени данни за инфлацията в Страната на изгряващото слънце през декември, след което предстои първото за годината решение за лихвените проценти на Японската централна банка (ЯЦБ). Икономистите не очакват паричният орган да промени разходите по заемите тази седмица.