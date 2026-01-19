Заплахите на Тръмп за Гренландия потопиха и цената на биткойна

Цените на криптовалутите се понижават осезаемо в понеделник, след като американският президент Доналд Тръмп предложи нови мита върху осем европейски държави.

Цената на биткойна падна под 92,5 хил. долара по-рано през деня, но минути след 11 ч. българско време тя успява да компенсира до близо 93 059 долара, което е спад от над 2% за денонощието.

По-значителни са пониженията при други монети: етерът поевтинява с над 3%, рипълът – с 3,8%, а соланата – с над 6%.

Пазарната капитализация на криптовалутите е 3,23 трлн. долара в понеделник, което е спад от 2,39% за последните 24 часа, показват данни на CoinGecko.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

През уикенда Доналд Тръмп заяви, че ще наложи мита от 10% върху стоки от осем европейски държави от 1 февруари, като ставката ще стигне 25% до юни, ако няма сделка за покупката на Гренландия, съобщава Bloomberg.

Очаквано коментарите на президента предизвикаха критики от страна на европейските лидери, които се очаква да блокират одобрението на търговската си сделка със САЩ, договорена миналата година.

Дигиталните активи се радваха на обещаващо начало на годината, след като завършиха 2025 г. в затруднено положение, неспособни да постигнат устойчиво възстановяване от тежкия си октомврийски срив. Биткойнът поскъпна до малко под 98 хил. долара на 14 януари на фона на силен приток на средства към групата биткойн борсово търгувани фондове, листнати в САЩ.

Това се разглеждаше като „възстановяване от нивата на свръхпродажба“, каза Ричард Галвин, съосновател на хедж фонда DACM. Рекордните цени при златото потвърждават, че разпродажбите са „по-скоро ход за избягване на риска, отколкото нещо специфично за криптовалутите“, добавя Галвин.

Бичи криптозалози за около 790 млн. долара бяха ликвидирани през последните 24 часа, показват данни на CoinGlass. Трейърите очакват следващата спирка на цената на биткойна около 90 хил. долара, ако настоящата подкрепа не се задържи, коментира Рейчъл Лукас, анализатор в BTC Markets.