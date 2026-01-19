Тръмп свърза заплахите си към Гренландия с това, че не е получил Нобелова награда за мир

В писмо до норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре американският президент Доналд Тръмп свърза плановете си за Гренландия с това, че не е получил Нобелова награда за мир.

„Като се има предвид, че вашата страна реши да не ми даде Нобелова награда за мир за това, че съм спрял 8 войни и ПОВЕЧЕ, вече не се чувствам задължен да мисля само за мира“, пише Тръмп в писмото до Стьоре, до което Bloomberg е получил достъп. „Въпреки че мирът винаги ще бъде на първо място, сега мога да мисля за това, което е добро и подходящо за Съединените американски щати.“

„Светът не е сигурно място, ако нямаме пълен и тотален контрол над Гренландия“, добавя американският президент.

Нобеловата награда за мир не се определя от норвежкото правителство, а се присъжда от независима комисия.

Запитвания за коментар, изпратени до пресслужбата на норвежкия премиер и Белия дом, не са получили незабавен отговор.

През уикенда Тръмп заплаши да наложи мита върху група европейски страни членки на НАТО, ако не получи контрол над Гренландия. Ескалацията предизвика възмущение сред лидерите на Европейския съюз и призив от френския президент Еманюел Макрон да се активира най-мощният инструмент за ответни мерки на блока.

Посланици от ЕС се срещнаха в неделя, за да обсъдят варианти за действие, ако Тръмп изпълни заплахите си, включително налагането на мита върху американски стоки на стойност около 93 млрд. евро. Лидерите на блока трябва да се срещнат на извънредна среща на върха в четвъртък.

„НАТО от 20 години повтаря на Дания, че „трябва да отстраните руската заплаха от Гренландия“. За съжаление, Дания не е успяла да направи нищо по въпроса. Сега е дошло времето и това ще бъде направено!!!“, написа Тръмп в понеделник в социалната си мрежа Truth Social.

Неговото послание беше подкрепено от няколко висши американски служители, включително от министъра на финансите Скот Бесънт, който в неделя в интервю за предаването „Meet the Press“ на NBC заяви, че Европа е твърде слаба, за да гарантира сигурността на Гренландия.

Отделно от това, Норвегия реагира с недоверие миналата седмица, след като лауреатката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо връчи медала си на Тръмп, който отдавна копнее за наградата. Тръмп твърди, че заслужава наградата за мир, защото е разрешил многобройни войни по време на втория си мандат. Той прие медала от Мачадо, лидер на опозицията във Венецуела, на среща в Белия дом.

„Нобеловата награда и лауреатът са неразделни“, заявиха от норвежкия Нобелов комитет в изявление в петък. „Дори ако медалът или дипломата по-късно преминат в ръцете на друг човек, това не променя факта кой е получил Нобеловата награда за мир.“

В отделен пост в социалните мрежи в неделя Нобеловият комитет заяви, че „наградата не може да бъде прехвърляна или разпределяна, дори и символично“.

Писмото на Тръмп до норвежкия министър-председател, за което за първи път съобщи журналист от американския телевизионен канал PBS в социалната мрежа X, е било споделено от Съвета за национална сигурност на Тръмп с няколко други европейски правителства, твърдят анономни източници, запознати с въпроса.

Ето и пълния текст на писмото:

„Уважаеми Йонас: Като се има предвид, че вашата страна реши да не ми присъди Нобеловата награда за мир за това, че съм спрял 8 войни и ПОВЕЧЕ, вече не се чувствам задължен да мисля само за мира, въпреки че той винаги ще бъде на първо място, но сега мога да мисля за това, което е добро и подходящо за Съединените американски щати. Дания не може да защити тази земя от Русия или Китай, и защо изобщо имат „право на собственост“? Няма писмени документи, просто преди стотици години там е акостирала една лодка, но и наши лодки са акостирали там. Аз съм направил повече за НАТО от всеки друг човек от основаването му и сега НАТО трябва да направи нещо за САЩ. Светът не е сигурно място, ако нямаме пълен и тотален контрол над Гренландия. Благодаря! Президент ДДТ“.