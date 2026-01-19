Путин е получил покана за участие в Съвета за мир на Тръмп

Руският президент Владимир Путин е получил покана да се присъедини към предложения от Доналд Тръмп Съвет за мир в Газа, съобщи Кремъл.

Путин „е получил предложение по дипломатически канали“ и Русия възнамерява да се свърже със САЩ, за да изясни всички подробности по предложението, заяви пред репортери в понеделник говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Американският президент покани редица световни лидери да станат учредители на съвета като част от плана си в 20 точки за осигуряване на траен мир и възстановяване на Газа след две години опустошителна война между Израел и войнствената групировка „Хамас“ в палестинските територии, припомня Bloomberg.

Предложението към Путин е отправено в момент, в който САЩ продължават усилията си да посредничат за сключване на споразумение за прекратяване на руската инвазия в Украйна – конфликт, който бушува от почти четири години.

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев също е получил покана и негов говорител потвърди, че той ще се присъедини към Съвета.

Планът беше критикуван от израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че подробностите не са били съгласувани с неговата страна.

Международни реакции

Поканата на Тръмп към редица държави да се присъединят към Съвета е план, който според дипломати може да навреди на работата на ООН.

Само Унгария, чийто лидер е близък съюзник на Тръмп, даде недвусмислено съгласие в отговор на поканите, които са били отправени към около 60 държави и са започнали да пристигат в европейските столици в събота, посочват дипломати.

Други правителства изглеждаха несклонни да правят публични изявления, оставяйки на официалните си лица да изразяват анонимно опасенията си относно въздействието върху работата на ООН.

Съветът ще бъде председателстван доживотно от Тръмп и ще започне с разглеждане на конфликта в Газа, а след това ще бъде разширен, за да се занимава и с други конфликти, се вижда в копие от писмото и проекта на хартата, разгледани от Ройтерс.

Държавите членки ще имат ограничен мандат от три години, освен ако не платят по 1 млрд. долара за финансиране на дейността на Съвета и не получат постоянното членство, се посочва в писмото.

Италианският премиер Джорджа Мелони, която е на посещение в Южна Корея, заяви пред репортери, че страната ѝ е „готова да направи своя принос“, макар да не е ясно дали това се отнася конкретно за Газа или за по-широкия мир.

Канадският премиер Марк Карни заяви в неделя, че е съгласен с принципа на Съвета за мир за Газа на Тръмп, макар че подробностите все още се доуточняват.

Мандатът за Съвета за мир беше одобрен от Съвета за сигурност на ООН през ноември, но само до 2027 г. и с фокус единствено върху конфликта в Газа. Русия и Китай, двете страни с право на вето, се въздържаха, като изразиха недоволство, че резолюцията не дава на ООН ясна роля в бъдещето на Газа.