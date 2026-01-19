Срещата в Давос започва, а уважението към Тръмп е заменило всичко друго

Дори в разцвета на либералния демократичен ред самонадеяността на Световния икономически форум (WEF) предизвикваше скептицизъм: веднъж годишно най-богатите и най-влиятелни хора на земята се събират в селце в швейцарските Алпи, за да измислят решения на най-критичните проблеми на съвременния живот, пише The New York Times.

Слоганът на форума „Ангажирани с подобряването на състоянието на света“ отдавна обобщава причината за съмнението. Хората с най-голям интерес от запазването на статуквото – милиардери, които управляват най-големите банки и технологични компании – са представени като агенти на промяната, обединяващи се със световните лидери в стремежа си към подобряване на човечеството.

Тази година обаче, докато светът е обхванат от геополитически сътресения, а Съединените щати се управляват от президент, който е враждебно настроен към концепцията за многостранно сътрудничество, Давос е изправен пред особено силно предизвикателство заради вътрешни противоречия.

Най-известният участник в събитието – президентът Тръмп, ръководи страната, която е архитект на реда след Втората световна война, основан на колективна сигурност и либерализирана търговия. Той използва властта си, за да води глобална търговска война, заплашвайки да отнеме Гренландия от Дания, страна членка на НАТО. През уикенда той заяви, че ще наложи нови мита върху група европейски страни, ако те продължат да се противопоставят на усилията му да поеме контрола над датската територия.

Той е най-известният участник във форума – институция, смятана за поддръжник на глобализацията, която той отдавна демонизира.

Организаторите на форума са свикнали с трудностите да представят събирането на мениджъри и световни лидери като търсене на визия. Но разминаването между традиционните идеали на организацията и новите механизми на властта е толкова голямо тази година, че изглежда е довело до капитулация, до приемане на факта, че никакви принципи не могат да обединят хората, които се стичат в Давос.

Около 3000 участници от 130 страни се насочват към селцето за началото на форума в понеделник вечер. Темата на тазгодишните тържества обхваща всичко и нищо: „Духът на диалога“.

В съобщение за медиите организаторите на форума отбелязаха необходимостта от дискусия „на фона на най-сложната геополитическа обстановка от десетилетия“, „белязана от нарастваща фрагментация и бързи технологични промени“.

За разлика от предишни години обаче не се споменава нищо за климатичните промени или необходимостта от енергийна трансформация, да не говорим за насърчаване на търговията. Има само обещание да се обсъдят „въпросите, които са най-важни за хората, икономиките и планетата“.

Модерни думи, които някога бяха на дневен ред – справедливо данъчно облагане, борба с корупцията, устойчивост и социална справедливост – до голяма степен липсват от официалните изявления на форума.

Това е негласно признание за променящите се ценности, които управляват световната икономика, докато организаторите на форума подготвяха червения килим за своята звезда – Тръмп, който се очаква да говори в сряда.

Администрацията му замени предишния фокус върху чистата енергия с връщане към изкопаемите горива, като същевременно провежда кампания за изкореняване на т.нар. „woke“ тенденции в правителството и бизнеса. Той събира дарения за изграждането на бална зала в Белия дом от криптомениджъри, ангажирани в бизнес сделки със семейната му компания – вид конфликт на интереси, който някога разбуни лидерите на форума. А заплахите му да наложи мита заради Гренландия са най-новият пример за начина, по който той предизвиква някогашната господстваща ортодоксалност.

„Това е краят на Давос“, казва Марк Блайт, политически икономист от Университета Браун. „Той няма никакво значение, абсолютно никакво. И по-важният въпрос е: имал ли е някога значение извън кръговете на интелектуалците, които от самото начало бяха вградени в статуквото?“

Изправен пред реалността, че светът все повече се управлява от хора, които се противопоставят на традиционните му цели, форумът изглежда се е свил до основната си цел: бизнес среща.

Много промени настъпиха през годината от последния Давос. Клаус Шваб, германският икономист, който създаде форума през 1971 г., вече не е там. Напускането му беше ускорено от скандали, свързани с начина, по който той е ръководил организацията; той беше обвинен в лошо управление на средства и малтретиране на жени служители.

През август Лари Финк, главен изпълнителен директор на най-голямата компания за управление на активи в света BlackRock, пое функциите на временен съпредседател на форума. Финк някога беше поддръжник на концепцията, застъпвана от Шваб, известна като „капитализъм на заинтересованите страни“ – идеята, че бизнесът е отговорен не само пред акционерите си. Той трябва да взема предвид интересите на своите служители, общностите и обществото като цяло. Финк пишеше ежегодни писма, в които призоваваше колегите си корпоративни мениджъри да продължат мисията за адаптиране към климатичните промени.

Но Финк беше атакуван от петролните държави за враждебността си към изкопаемите горива. През последните месеци той потърси подкрепата на Тръмп за усилията си да закупи два пристанища в Панамския канал. Финк дари най-малко 2,5 млн. долара за балната зала на Тръмп.

В прессъобщението за форума Финк не споменава нищо за климатичните промени или бизнеса като фактор за социална промяна. „Диалогът е по-важен от всякога“, казва той. „Разбирането на различните гледни точки е от съществено значение за икономическия прогрес.“

Марк Бениоф, главен изпълнителен директор на софтуерния гигант Salesforce, е член на борда на форума. Той написа книга за капитализма на заинтересованите страни и преди това е обявявал ангажимента си към каузи като намаляване на бездомността и защита на правата на ЛГБТК общността.

През последните месеци обаче Бениоф се стреми да спечели благоразположението на Тръмп. Той се присъедини към банкет с президента в Уиндзорския замък в Англия. Първоначално подкрепи усилията на Тръмп да разположи войски от Националната гвардия по улиците на Сан Франциско, което предизвика негативна реакция и го принуди да се извини.

На форума Бениоф ще участва в разговор с Дейвид Сакс – криптоцарят на Тръмп.

Някои неща не са се променили. В своето 56-о издание форумът остава основна дестинация за световния елит, като според организаторите в него ще участват 65 държавни глави и 850 висши корпоративни мениджъри.

Очаква се да участва и Дженсън Хуанг, главен изпълнителен директор на Nvidia – компанията за компютърни чипове, която е в центъра на бума на изкуствения интелект. Също така ще присъстват и постоянният участник Джейми Даймън, главен изпълнителен директор на JPMorgan Chase, и главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела. Въпреки намаляващото значение на климатичните промени като тема на форума Ал Гор, активист за климата и редовен участник в Давос, ще присъства.

Давос винаги е бил място, където се срещат различни светове, някои от които в противоречие с обявената му етика. Конференцията традиционно е изпълнена с дискусии за прехода към зелена енергия, миграционната криза и стремежа към мир, докато мениджърите се затварят в хотелските си апартаменти и сключват сделки.

Контрастът между идеалистичните цели и реалността в Давос постоянно дава повод за сарказъм на любителите на иронията. Корпоративни мениджъри, пристигащи с частни самолети, изразяват тревога за климатичните промени. Надзорниците на фармацевтичните компании обсъждат кризата с достъпността на продуктите им.

Преди години в Давос беше представена симулация на преживяването на бежанците. Участниците се съгласиха да им бъдат завързани очите и да бъдат преведени през тъмни коридори под звуците на стрелба, докато войници изискват документи. След това продължиха към коктейлни партита, спонсорирани от консултантски фирми, където хапваха ордьоври с хайвер, докато търсеха с поглед знаменитости.

Когато Тръмп посети Давос през 2018 г., по време на първия си мандат като президент, пристигането му беше очаквано като сблъсък на две световни гледни точки. Елитът в Давос беше решен да се стреми към глобална интеграция и международно сътрудничество, за да ограничи климатичните промени – нещо, което беше анатема за президент, чиято мантра беше „Америка на първо място“.

Но мениджърите в Давос чуха това, което искаха да чуят: президент, който обещаваше данъчни облекчения и дерегулация. Тези, които бяха на вечерята, организирана от Тръмп, изразиха задоволство от фокуса му върху бизнеса.

Този път всяко прикритие, че ценностите на Давос и светогледът на Тръмп са в противоречие, беше внимателно изтрито. Официалната програма все още включва сесии по теми от традиционен интерес, като например „Могат ли електромобилите наистина да доминират?“. Но изкуственият интелект и криптовалутите бяха изведени като централни области на интерес.

Планирането на участието на Тръмп подчертава успеха му в спечелването на уважението на ръководителите на най-големите компании в света.

„Защо Тръмп отива в Давос?“, пита реторично Блайт. „Той ги бие по главата и им казва кой е шефът. Дава им да разберат, че ако не се съгласят с него, вече нямат значение.“