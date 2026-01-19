Инфлацията в еврозоната се е забавила до 1,9% през декември

Инфлацията в еврозоната е възлязла на 1,9% през декември 2025 г. на годишна база, забавяйки се спрямо отчетения темп от 2,1% през ноември. Това сочат данни на Евростат, публикувани в понеделник. За сравнение, преди година ценовият натиск в региона е бил на ниво от 2,4%.

Годишната инфлация в Европейския съюз (ЕС) е била на ниво 2,3%, също забавяйки се спрямо регистрираните 2,4% през ноември. През декември 2024 г. тя е възлязла на 2,7%.

Най-ниските годишни темпове са регистрирани в Кипър (0,1%), Франция (0,7%) и Италия (1,2%). Най-високите са отчетени в Румъния (8,6%), Словакия (4,1%) и Естония (4%), сочат още данните на Евростат.

През декември в България ценовият натиск се е увеличил с 0,1% на месечна база и с 3,5% в сравнение със същия период на предходната година.

В сравнение с ноември годишната инфлация се е забавила в 18 държави членки, останала е без промяна в три и се е ускорила в шест от тях.

Най-съществен принос за годишната инфлация в еврозоната са имали секторът на услугите, храните, алкохолът, тютюневите изделия, нехранителните промишлени стоки и енергоносителите.

Устойчивото завръщане на инфлацията в еврозоната около целта на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2% дава спокойствие на представителите на финансовата институция, че могат да задържат лихвените проценти без промяна след осемте поредни намаления, извършени през 2024 и 2025 г. За момента икономистите и инвеститорите не очакват промяна по паричната политика на ЕЦБ в следващите месеци.