Берлин: Заплахата на САЩ за анексиране на Гренландия е червена линия

Заплахата на американския президент Доналд Тръмп за анексирането на Гренландия е червена линия за Европейския съюз. За това предупредиха властите в Берлин, където смятат, че Брюксел трябва да използва правен механизъм за противопоставяне на опитите за икономическа принуда, съобщава Bloomberg.

„Постоянно сме обект на нови провокации, постоянно сме обект на нов антагонизъм, търсен от президента Тръмп, и тук европейците трябва да дадем да се разбере, че границата е достигната“, заяви германският външен министър Ларс Клингбайл в понеделник редом до своя френски колега Ролан Лескюр.

„Има законово установен европейски инструментариум, който може да отговори на икономическо изнудване с много конкретни мерки и сега трябва да разгледаме използването на тези мерки“, допълни Клингбайл, който е и вицеканцлер в правителството в Берлин.

В събота Тръмп обяви въвеждането на мито от 10% за вноса от осем европейски държави, влизащо в сила от 1 февруари, което ще нарасне до 25% през юни, ако няма постигната сделка за „покупката на Гренландия“.

В отговор ЕС обмисля налагането на мита върху американски стоки за 93 млрд. евро, ако Тръмп изпълни заплахите си, според запознати източници, цитирани от Bloomberg.

„Достигнати са вече граници и когато видя заплахата за интегритета и суверенитета на Гренландия и за Дания, забелязвам в преговорите, че хората очакват да не се поддаваме на изнудване и да предприемем мерки срещу това“, посочи още Клингбайл.

По думите му трябва да е ясно във всеки един момент, че Европа трябва да е готова за действия и това не може да бъде подготвено в последния момент. „Подготовката трябва да бъде направена сега“, заяви той.

Може ли Мелони да се окаже медиаторът между Тръмп и Европа?

Междувременно италианският премиер Джорджия Мелони се позиционира като посредник между Европа и Тръмп по въпроса за Гренландия. Според нея е възможно в САЩ да са интерпретирали погрешно европейските действия за изпращане на войски на острова.

„Перспективата за по-високи мита за тези, които допринасят за сигурността на Гренландия, според мен е грешка и очевидно не споделям тази позиция“, каза италианският премиер пред репортери в Сеул в неделя, цитирана от Bloomberg.

Според Мелони, чиито идеологически възгледи са близки до тези Тръмп, САЩ и Европа всъщност споделят едни и същи опасения за сигурността в Арктика, където Русия и Китай са все по-активни. Движението на европейските войски трябва да се разглежда в тази светлина, каза тя, не като „инициатива срещу САЩ, а по-скоро срещу други актьори“.

„Съгласна съм с фокуса, който американската администрация е насочила към Гренландия и Арктика като цяло“, каза тя. „Очевидно изглежда, че има проблем с разбирателството и комуникацията“, допълни премиерът.

Мелони се опитва да поддържа траен баланс между собствените си коалиционни партньори у дома, Европа и САЩ, откакто Тръмп се завърна на власт миналата година. Въпреки че тя и екипът ѝ са били изненадани от политиките му, Мелони избягва публични критики към президента.

„Говорих с Тръмп преди няколко часа и му казах какво мисля“, каза Мелони, отбелязвайки, че съюзниците от НАТО също работят върху по-широка стратегия за осигуряване на сигурността на Арктика.

Поради това, добави тя, новите санкции на Тръмп „биха били грешка. Трябва да възобновим диалога, да избегнем ескалация и това е, върху което работя.“

Мелони допълни, че е останала с чувството след разговора с Тръмп, че посланието на Европа с проведените учения не е стигнало до президента. Италия не бе сред държавите, които изпратиха сили на острова.