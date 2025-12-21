IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Мъск вече е първият човек в света с богатство от над 700 млрд. долара

Това стана след решение на Върховния съд в Делауър да възстанови пакета му от възнаграждения от 2018 г.

10:42 | 21.12.25 г.
Автор - снимка
Създател
Илон Мъск. Снимка: Bloomberg LP
Илон Мъск. Снимка: Bloomberg LP

Нетното богатство на главния изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск е нараснало до 749 млрд. долара късно в петък, след като Върховният съд в Делауър възстанови опциите върху акции на Tesla на стойност 139 млрд. долара, които бяха анулирани миналата година, сочи индексът на милиардерите на Forbes, цитиран от Ройтерс.

Пакетът от възнаграждения на Мъск от 2018 г., който преди време беше оценяван на 56 млрд. долара, бе възстановен от Върховния съд в Делауър в петък, две години след като по-долната съдебна инстанция отмени сделката за възнагражденията като несъразмерна.

Върховният съд заяви, че решението от 2024 г., което отмени пакета от възнаграждения, е било неуместно и несправедливо за Мъск.

Свързани статии

По-рано тази седмица Мъск стана първият човек в историята, който премина прага на нетно богатство от 600 млрд. долара след съобщения, че аерокосмическият му стартъп SpaceX вероятно ще излезе на фондовата борса.

През ноември акционерите на Tesla одобриха отделно план за възнаграждения в размер на 1 трлн. долара за Мъск, най-големия корпоративен пакет от възнаграждения в историята, след като инвеститорите приеха виждането му за превръщането на производителя на електромобили в компанията за изкуствен интелект и роботика.

Състоянието на Мъск вече надвишава това на съоснователя на Google Лари Пейдж, втория по богатство човек в света, с близо 500 млрд. долара, сочи класацията на милиардерите на Forbes.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 10:43 | 21.12.25 г.
Илон Мъск богатство милиардери
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Lifestyle виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още