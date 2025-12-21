Мъск вече е първият човек в света с богатство от над 700 млрд. долара

Нетното богатство на главния изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск е нараснало до 749 млрд. долара късно в петък, след като Върховният съд в Делауър възстанови опциите върху акции на Tesla на стойност 139 млрд. долара, които бяха анулирани миналата година, сочи индексът на милиардерите на Forbes, цитиран от Ройтерс.

Пакетът от възнаграждения на Мъск от 2018 г., който преди време беше оценяван на 56 млрд. долара, бе възстановен от Върховния съд в Делауър в петък, две години след като по-долната съдебна инстанция отмени сделката за възнагражденията като несъразмерна.

Върховният съд заяви, че решението от 2024 г., което отмени пакета от възнаграждения, е било неуместно и несправедливо за Мъск.

По-рано тази седмица Мъск стана първият човек в историята, който премина прага на нетно богатство от 600 млрд. долара след съобщения, че аерокосмическият му стартъп SpaceX вероятно ще излезе на фондовата борса.

През ноември акционерите на Tesla одобриха отделно план за възнаграждения в размер на 1 трлн. долара за Мъск, най-големия корпоративен пакет от възнаграждения в историята, след като инвеститорите приеха виждането му за превръщането на производителя на електромобили в компанията за изкуствен интелект и роботика.

Състоянието на Мъск вече надвишава това на съоснователя на Google Лари Пейдж, втория по богатство човек в света, с близо 500 млрд. долара, сочи класацията на милиардерите на Forbes.