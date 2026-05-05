Печалбата на UniCredit расте до рекордно високо ниво въпреки геополитическите трусове

UniCredit SpA отчете рекордна тримесечна печалба, укрепвайки позицията на главния изпълнителен директор Андреа Орчел точно преди офертата му за придобиване на Commerzbank AG да бъде подадена към инвеститорите, съобщава Bloomberg.

Нетната печалба на италианския кредитор расте с 16% на годишна база до 3,22 млрд. евро. Това е по-високо от всички оценки на анкетирани от Bloomberg анализатори.

UniCredit също така повиши прогнозата си за печалбата за цялата година до поне 11 млрд. евро и потвърди целите си за 2028 г.

Кредиторът е „уверен в стабилността на своите печалби“, макар да предупреди, че войната с Иран ще се отрази на световната икономика. Италия, родният пазар на банката, е „сред европейските страни, които са най-силно изложени на енергийния шок“, предупреждава UniCredit.

Резултатите дават тласък на Орчел, който се стреми да получи контрол над Commerzbank чрез оферта, която ще бъде обявена още днес. Той се фокусира върху германския кредитор от септември 2024 г., когато за първи път UniCredit разкри, че притежава дял, който впоследствие увеличи до малко под 30%.

Германското правителство, което притежава 12% в Commerzbank, е категорично против сделката. Ръководството на банката също отхвърли подхода на Орчел.

Евентуална сделка би превърнала UniCredit в основна сила в най-голямата икономика на Европа.

Структурирана с малка премия, офертата има за цел да повиши дела на UniCredit малко над прага от 30%, който задейства задължителното предложение. Това би позволило на банката да увеличи дела си, без да е необходимо да отправя ново предложение.

UniCredit очаква да предложи 0,485 от собствените си акции за всяка акция на Commerzbank, което предполага оценка от около 33,6 млрд. евро според цената на акциите на германската банка в края на сесията в понеделник. За сравнение, пазарната стойност на Commerzbank е около 36,8 млрд. евро.

Крайният резултат на UniCredit за първото тримесечие беше подсилен от по-високите приходи, обусловени от увеличените постъпления от такси и дивиденти от инвестициите в акции на банката, които се увеличиха повече от три пъти за периода.

Коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) намаля до 14,2% в края на март, в сравнение с 14,7% през предходното тримесечие. Той беше засегнат от хеджиране на инвестиции в акции, главно поради засилената консолидация на гръцката Alpha Bank.

Кредиторът заяви по-рано тази година, че очаква CET1 да се увеличи с 56 базисни пункта през третото тримесечие, тъй като UniCredit трябва да получи регулаторно одобрение за задържане на по-малко капитал за рискове в застрахователните компании.

Орчел междувременно преразглежда договорите за аутсорсинг на услуги като плащания, управление на активи и застраховки, за да намали разходите и да подобри услугите. Оперативните разходи на банката са намалели с 1,1% през първото тримесечие.

Новите провизии за проблемни кредити растат до 185 млн. евро, докато така наречените покрития срещу потенциални загуби възлизат на около 1,7 млрд. евро.