А. Свердлов: Развитието на технологиите ще направи света неузнаваем след пет години

С текущото ниво на ускорение на промените след пет години светът ще е толкова различен, колкото е бил преди 50 години спрямо сега и няма да можем да го познаем. Тази прогноза направи основателят на Atlant Security Александър Свердлов в интервю за предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„След три години най-добрите мозъчни хирурзи ще са роботи, а след пет роботите ще са по-добри от хората във всяка професия“, посочи той и напомни, че живеем в конкурентен свят.

Международният експерт по киберсигурност преценява, че „Европа тича назад в сравнение с Китай, когато става въпрос за енергийна инфраструктура. Той подчерта, че е огромен мащабът, с който страната работи, за да се подготви за енергийните нужди на изкуствения интелект с проекти на електро- и атомни централи. Той подчерта, че Китай няма проблема на зелените квоти, въглеродния двуокис и „всички други неща, свързани със Зелената сделка в Европа“.

Международният експерт по киберсигурност посочи, че мониторингът кой какво е направил в мрежата в Китай е почти съвършен – нарушителите се хващат в рамките на 14 минути, докато у нас все още няма механизми за борба с дийпфейк атаките и на практика говорим за безкрайност.

„Единственият механизъм е да предупреждаваме нашите близки, че ако някой им се обади от наше име, да бъдат подозрителни“, коментира основателят на консултантската компания за информационна сигурност.

Той отбеляза, че прави впечатление нивото на въвлеченост на китайската държава, която се опитва да оптимизира абсолютно всичко – в училище, в детската градина. „Децата в детската градина спортуват няколко спорта и жонглират с няколко неща едновременно, констатира основателят на Atlant Security. – Не знам дали тази въвлеченост на държавата във всичко крие рискове, но като представяне китайците бият целия свят.“

Александър Свердлов съобщи, че в Китай децата започват да програмират още в началните класове. „Те правят видеа с изкуствен интелект на 7-годишна възраст“, даде пример той.

Съветът на експерта по киберсигурност е България да започне да инвестира в обучение на деца, ученици и студенти, защото сме „много, много назад“. „Ако питате медиите у нас България е много високо в технологично отношение – има си BgGPT, например, но играчът номер едно на пазара не е чувал за него. Това е своеобразен сблъсък с реалността“, посочи Александър Свердлов.

Той е на мнение, че компаниите, които си намират извинение, че не използват изкуствен интелект заради това, че нямат ресурси, „много скоро ще видят как са изпуснали влака“.

Дърпат ли европейските регулации назад технологиите на Стария континент? Кои са новите рискове пред киберсигурността? Във всички професии ли хората ще бъдат заменени с роботи?

Целия разговор вижте във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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