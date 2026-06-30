SOFIX затвори последната сесия за месеца с ръст от 0,19%

Водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се повиши с 0,19% до 1258,62 пункта в последната търговска сесия за месеца. С най-силни ръстове сред компаниите в основния индекс бяха "Еврохолд България" АД с 2,73% до 1,13 евро, "Първа инвестиционна банка" АД с 2,56% до 3,2 евро и "Българска фондова борса" АД с 0,84% до 7,2 евро.

С най-силни спадове сред 15-те в бенчмарка бяха "Илевън Кепитъл" АД с 5,14% до 7,38 евро, "Уайзър Технолоджи" АД с 4,32% до 1,55 евро и "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 3,65% до 2,64 евро.

Оборотът на БФБ днес възлезе на 1,67 млн. евро, като водещи бяха "ВФ Алтърнатив" АД с 515 хил. евро, следван от "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ със 184 хил. евро, "Шелли груп" ЕД с 67 хил. евро, ПИБ АД с 31 хил. евро и "Софарма" АД с 59 хил. евро.

С най-много сделки днес бяха "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ със 105, "Софарма" АД с 42, "Доверие обединен холдинг" АД с 31, ПИБ АД с 29 и "Шелли груп" ЕД с 24.

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