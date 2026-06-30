Dow Jones е напът да запише най-доброто си първо полугодие от 5 години*

Американските индекси започват борсовата сесия във вторник без резки движения, докато цената на петрола се задържа над 70 долара за барел на фона на несигурността около войната в Иран. Въпреки това Wall Street е напът да приключи силно както първата половина на годината, така и второто тримесечие, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average, широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite остават почти без промяна.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват леко с 0,04% до 73,18 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,27% до 70,94 долара за барел.

Акциите на финансовите компании са под натиск, след като Oppenheimer понижи рейтинга на няколко водещи банки. Акциите на Goldman Sachs и Morgan Stanley, чиято препоръка беше понижена от „представяне в съответствие с пазара“ до „под очакванията“, поевтиняват с по близо 1%. Книжата на Bank of America и Citigroup, чиито оценки бяха понижени от „над средното представяне“ до „представяне в съответствие с пазара“, също са надолу с около 1%.

В неделя САЩ и Иран се договориха да прекратят взаимните си атаки и да позволят на търговските кораби свободно да преминават през стратегически важния Ормузки проток. Американски официален представител заяви пред CNBC, че „и двете страни засега ще прекратят военните действия и корабите ще могат да се движат свободно“. Инвеститорите обаче все още са предпазливи по отношение на новините за конфликта в Близкия изток.

В анализ, публикуван във вторник, стратезите на UBS посочват, че въпреки оптимистичното начало на седмицата остават опасения относно устойчивостта на растежа на капиталовите разходи за изкуствен интелект (AI).

„Смятаме, че експозицията към компании, свързани с изкуствения интелект, ще продължи да бъде ключов фактор за представянето на фондовите пазари в дългосрочен план. В същото време вярваме, че диверсификацията както в рамките на AI сектора, така и извън него е от съществено значение“, пишат те. „Това означава, че инвеститорите могат да разгледат по-дефанзивни сегменти в AI екосистемата, като оператори на центрове за данни и избрани компании за разплащания, както и други дългосрочни структурни тенденции.“

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,394%, а тази по 30-годишните - до 4,882%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,23% до ниво от 101,334 пункта.

Златото поевтинява с 0,04 на сто и се търгува на цена от 4037,2 долара за тройунция.

Вторник е последният ден както от първата половина на годината, така и от второто тримесечие.

От началото на годината Dow Jones е напреднал с 8,6% и е напът да запише най-доброто си представяне през първото полугодие от 2021 г., когато нарасна с 12,7%. S&P 500 също е нагоре с над 8% за първите шест месеца на годината, докато Nasdaq се представя още по-силно с ръст от 11,1%. Освен това индексът Russell 2000, който проследява по-малки компании, е нараснал с над 21% и се насочва към най-силното си първо полугодие от 1991 г. насам.

Началото на годината беше белязано от висока волатилност. Макар основните индекси да достигнаха рекордни стойности, това се случи на фона на резки колебания в цените на енергоносителите заради войната с Иран и несигурността относно устойчивостта на инвестициите в изкуствен интелект.

Второто тримесечие обаче се оказа особено силно за фондовите пазари, тъй като опасенията около бума на AI инвестициите намаляха, а войната започна да изглежда по-близо до своя край.

През второто тримесечие S&P 500 и Nasdaq са се повишили съответно с около 14% и 19,6%, което ги насочва към най-големите им тримесечни ръстове от второто тримесечие на 2020 г. насам. Dow Jones е нараснал с 12,6% през същия период и е напът към най-силното си тримесечие от последното тримесечие на 2022 г.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.