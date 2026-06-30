Русия търси откъде да купи бензин "на приемливи цени"

Русия преговаря за внос на бензин "на приемливи цени", съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на редовния брифинг в Москва. Той не уточни с кои държави се водят разговорите, пише ТАСС.

"Това е още една стъпка по пътя на стабилизацията на пазара, насочена към задоволяване на увеличеното търсене", заяви Песков и допълни още, че в Кремъл темата за бензина се обсъжда ежедневно, а вицепремиерът Александър Новак е поел управлението на кризата на "ръчен режим".

По време на заседание на правителството през уикенда руският президент Владимир Путин призна за дефицит на горива, но заяви, че той не е "критичен". Путин съобщи още, че ще се увеличи защитата на стратегически обекти и поръча на компаниите, произвеждащи средства за противовъздушна отбрана, да увеличат производството. Стенограма от срещата беше публикувана на страницата на Кремъл.

Украйна атакува масирано руски рафинерии и макар ударите през юни да са по-малко от тези през май, те стават по-ефективни и много от съоръженията остават затворени месеци наред.

В социалните мрежи обаче не смятат, че кризата с горивата е пренебрежима. В Русия се разпространяват мобилни приложения, които показват къде има бензин. Пред Bloomberg един от потребителите на тези приложения отбелязва, че е пътувал 100 км, докато намери работеща бензиностанция в Брянска област, на която да зареди бензин.

Ситуацията се влошава бързо и вече се премести и до големите градове навътре в Русия, засягайки вече ежедневието на руснаците. Жители на Москва съобщават, че денят им започва на опашка за бензин, а само допреди няколко седмици действително на някои бензиностанции е имало недостиг на определен тип горива, но са можели да заредят в съседната.

Най-тежка е ситуацията в Крим, където бензинът се продава само с купони (вече под формата на QR-код, разпространяван чрез руското мобилно приложение за комуникация MAX). Но дори и с този код често на бензиностанциите има бензин само за обществени нужди - градски транспорт, линейки и т.н. На окупирания през 2014 г. полуостров се развива черен пазар на горива и цените скачат вече над 140 рубли за литър бензин (1,57 евро), което е малко по-висока цена, отколкото в България в момента.

Кризата не се е разпространила на територията на цялата страна и в социалните мрежи жители от Уралс например обвиняват своите сънародници във всяване на паника.

Но на други места освен да дебнат по бензиностанциите и в приложенията руснаците решават по-генерално въпроса, слагайки газова уредба. Към момента на газстанциите има гориво и цената му е по-ниска спрямо бензините.

Още преди седмици правителството на Русия предприе някои стъпки за управление на кризата, забранявайки износа на бензини и керосин през летните месеци. В момента в сила е забрана и за износа на дизел, но тя не се отнася до производителите.

Властите разрешиха и намаляване на качеството на бензина, но според анализатори новите западни автомобили могат да имат проблем с бензините от по-нисък клас.