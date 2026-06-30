Политиката на САЩ за зелената енергия заплашва инвестиции за 121 млрд. долара

Замразените разрешителни за изграждането на соларни и вятърни паркове (и даже въвеждането в експлоатация на вече изградени съоръжения) в САЩ застрашават инвестиции за 121 млрд. долара, пише Ройтерс, позовавайки се на доклад на консултантската компания Wood Mackenzie. Според публикацията политиката на Белия дом забавя развитието на сектора на възобновяемите източници и батериите, а те са необходими за задоволяване на ръста на търсенето на електроенергия.

Заради различни мерки на властите под въпрос са проекти за 92 гигавата зелени мощности, които са в състояние да осигурят електроенергия да 69 млн. домакинства.

В същото време потреблението на въглища през миналата година в САЩ се увеличава с 10% именно заради промяната от чиста енергия към изкопаеми горива, която въведе администрацията на президента Доналд Тръмп. Цената на газа обаче се повиши с 50% и това доведе до по-значимо търсене на въглищата за производството на електроенергия.

При това положение САЩ увеличават емисиите въглероден диоксид от енергетиката и в абсолютни данни повишението е четири пъти повече спрямо тези на Китай, допълва екологичената организация Ember в доклад.

И другите водещи икономики в световен мащаб отбелязват ръст на емисиите от енергетиката - в Китай той достига 0,7%, а в Европейския съюз (ЕС) - 0,5 на сто.

Глобалните емисии от енергийния сектор се увеличават с 1,1% до 35,8 гигатона въглероден диоксид.

Ройтерс посочва още, че има увеличение на търсенето на електроенергия в световен мащаб от 3%, което се дължи най-вече на търсенето на енергия за зареждане на електромобили. По тази причина потреблението на дизел и бензин в Китай намалява, задържайки тендецията от 2024 г.

Ръстът при търсенето изпреварва този на предлагането на електроенергия и увеличението достига 1,7% спрямо 2024 г. Възобновяемите енергийни източници са произвели с 9% повече електроенергия от предходната 2024 г. Само при соларните панели ръстът е от 30 на сто.